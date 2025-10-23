Ajunşi la faţa locului, pompierii au găsit pilotul decedat. El era proprietarul unei asociaţii viticole. Conform primelor informații, omul de afaceri venea de la Suceava și trebuia să aterizeze pe heliportul din marginea pădurii.

Alertați după ce s-a pierdut legătura cu pilotul, pompierii au ajuns în zona indicată şi au constatat că avionul s-a prăbuşit, iar pilotul este mort.

„Un apel E-CALL pe 112, urmat de apel al unei persoane a societăţii căreia îi apartine avionul de mici dimesiuni, a transmis că avionul ultrauşor urma să aterizeze în zona Băcani, dar, din cauza ceţii, nu a putut ateriza”, a transmis ISU Vaslui.

Potrivit pompierilor, apelantul a precizat că, ulterior, a fost pierdut contactul cu pilotul. La faţa locului au fost trimise mai multe echipaje de intervenţie şi reprezentanţi ai mai multor instituţii.

