Konstantin Malofeev se află sub sancțiuni din partea UE și a SUA din 2014 pentru finanțarea autoproclamatelor Republici Populare Donețk și Luhansk.

În SUA, el a fost acuzat și de finanțarea unor cetățeni ruși care doreau anexarea Crimeei. Canalul său de televiziune a fost, de asemenea, sancționat de UE.

În aprilie 2022, americanii l-au pus sub acuzare pentru conspirație în vederea eludării sancțiunilor prin finanțarea rețelelor media pro-ruse.

Potrivit Reuters, o parte din averea sa au fost confiscată ca parte a acțiunilor de executare silită. UE l-a sancționat, de asemenea, pentru activități care subminează suveranitatea Ucrainei

Magnatul, absolvent de drept și prezentat drept istoric de presa rusă, este cofondator al fondului internațional de investiții Marshall Capital Partners, membru al consiliului de administrație al organizației non-profit Safe Internet League și președinte al Fundației caritabile Sf. Vasile cel Mare.

Malofeev a fost numit „oligarh ortodox” datorită sprijinului său pentru Biserica Ortodoxă Rusă și promovării valorilor conservatoare. Bloomberg l-a descris drept „asociat al lui Vladimir Putin” și „confident al Kremlinului”.

Potrivit lui Malofeev, „forțele armate ucrainene reprezintă tot ce are mai bun Europa în lupta împotriva armatei ruse”.

Oligarhul explică de ce lumea este divizată între două centre majore de putere: susținătorii multipolarității și Statele Unite ale Americii. Acesta afirmă că „SUA încearcă să se detașeze de Europa și să o transforme într-o parte perdantă în conflictul din Ucraina“.

„Ei nu vor să aibă grijă de Europa sau să o finanțeze. Dar principalul obiectiv al SUA este să-și mențină dominația și hegemonia”, a declarat Malofeev.

Strategiile de securitate națională ale SUA, inclusiv cele elaborate de CIA, recunosc existența unui posibil scenariu al lumii multipolare, dar îl consideră cel mai defavorabil.

SUA redevine „orașul de pe deal”, atrăgând toate celelalte națiuni

„Pentru ei, acest scenariu este descris ca o competiție între turnuri în conflict”, a subliniat Malofeev. În opinia sa, idealul american este o „renaștere a democrației”, unde SUA redevine „orașul de pe deal”, atrăgând toate celelalte națiuni.

Acest scenariu presupune continuarea tipăririi de dolari pentru menținerea prosperității economiei americane, un obiectiv pe care SUA îl urmărește cu perseverență.

Malofeev atrage atenția asupra situației actuale, menționând că SUA nu se tem încă de o înfrângere în războiul de pe frontul ucrainean.

Și sunt din nou cei mai bogați din lume. Acesta este cel mai bun scenariu posibil pentru ei. Conștienți că s-ar putea să nu meargă exact conform planului, au pregătit altele. Dar pentru a-i forța pe americani să accepte alte scenarii, trebuie să se teamă de pierdere. Războiul actual nu i-a făcut încă să se teamă de pierdere.

„Au mobilizat Europa împotriva noastră, o Europă pe care o putem învinge militar. Este o idee importantă, rar exprimată”, a mai spus acesta.

„În afara ucrainenilor, care sunt tot bărbați ruși, dar manipulați și îndoctrinați, nu mai au pe cine să trimită”

El consideră că Europa a trimis toate resursele disponibile împotriva Rusiei. „În afara ucrainenilor, care sunt tot bărbați ruși, dar manipulați și îndoctrinați, nu mai au pe cine să trimită. Acești soldați sunt cei mai rezistenți și determinați pe care i-au putut găsi. Este un adevărat război civil, ne luptăm unii cu alții. Cine altcineva ar mai putea să trimită împotriva noastră?”

Toți specialiștii din Polonia și Franța s-au sacrificat deja. Pe englezi i-am mai văzut doar în filme despre Primul Război Mondial… Nu mai există nici o mare armată europeană.