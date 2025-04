Nu poți fi niciodată sigur cu Donald Trump

Vor veni sau nu vor veni? Nu poți fi niciodată sigur cu Donald Trump. Dar, așa cum stau lucrurile, Statele Unite vor impune săptămâna viitoare tarife de 25% la importurile de automobile.

La aceasta se adaugă anunțarea planificată a așa-numitelor tarife reciproce la 2 aprilie („Ziua Eliberării”), la care UE se așteaptă să fie în jur de 20%. În plus, există un tarif punitiv de 25% pentru țările care importă petrol sau gaze din Venezuela.

Și mai sunt și tarife la importurile din Canada și Mexic, dintre care unele se vor aplica în 2 aprilie.

În „beneficiul” clasei muncitoare

Cu cascada de tarife impuse de Trump, un om, în special, se apropie de obiectivul său de a răsturna toate premisele politice, economice, republicane de la Al Doilea Război Mondial încoace: Oren Cass, născut la Boston în 1983, fondator și economist șef la American Compass, fost Senior Fellow, Institutul Manhattan pentru Cercetare Politică.

Ca nimeni altul, face campanie în favoarea unor tarife mai mari, care, susține el, ar fi în cele din urmă în beneficiul industriei americane și al clasei muncitoare.

Procedând astfel, el întoarce economiștii împotriva sa. Cu toate acestea, la Casa Albă, este ascultat mai mult ca niciodată.

Cass și-a propus să transforme Partidul Republican, care a fost mult timp elitist, într-un partid al muncitorilor. Cariera sa a început în 2012, în calitate de consilier al omului care personifică prin excelență vechiul Partid Republican: Mitt Romney.

Candidatul la președinție fondase firma de investiții Bain Capital, pentru care a lucrat și Cass. În campania electorală a lui Romney împotriva lui Barack Obama, principiile directoare ale politicilor conservatoare includ limitarea statului, comerțul liber și capitalismul nelimitat.

Republicanilor nu le pasă?

Romney a pierdut alegerile, în parte, pentru că a pierdut clasa muncitoare. 64% dintre americanii fără diplomă de liceu și 63% dintre oamenii cu un venit mai mic de 30 000 de dolari pe an au votat pentru Obama.

Romney a fost amintit pentru că a spus că 47% dintre americani se considerau victime, erau dependenți de stat și erau oricum pierduți pentru republicani ca votanți.

Cass nu a putut renunța la rezultat și la impresia că republicanii nu erau interesați de cei săraci. S-a dus la Institutul Manhattan și a început de acolo lucrul la o reinventare a programului republican.

În 2014, când senatorul de atunci Marco Rubio a propus o reformă pentru combaterea sărăciei în Statele Unite, s-a referit în mod explicit la Cass, ca sursă a ideii.

Reinventarea politicii economice

Cartea lui Cass „The Once and Future Worker” a fost publicată în 2018 și se citește ca un manifest pentru reinventarea politicii economice a Partidului Republican sub Donald Trump.

Este o ruptură fundamentală de liberalismul economic al ordinii americane postbelice: în favoarea unor sindicate puternice, împotriva reducerilor fiscale pentru cei bogați, pentru subvenții salariale de stat.

„De la mijlocul secolului trecut”, scrie Cass, politica americană „a urmărit creșterea economică în speranța că beneficiile vor fi împărțite cu toată populația”. Dar, în timp ce produsul intern brut s-a triplat, salariul mediu al lucrătorilor abia a crescut.

Dacă SUA ar urmări creșterea economică, dar ar sacrifica în acest proces locuri de muncă în industrie, ar putea „produce statistici impresionante pentru o vreme”, continuă Cass.

Entuziasm din partea lui JD Vance

Au existat critici din partea cercurilor liberale, care au intuit prețuri mai mari, dar și unele laude. Cartea a fost „un semnal de alarmă pentru clasa politică și pentru întreaga țară” și „una dintre cele mai importante pe care le-am citit vreodată”, scria la acea vreme un anume JD Vance.

Acesta tocmai devenise faimos cu memoriile sale despre copilăria sa în Apalași, una dintre regiunile izolate ale Americii, pe care Cass o promova acum.

Când Cass a fondat organizația American Compass, în 2020, ca o nouă voce a scepticismului de piață în mediul conservator, Washington Post s-a simțit tentat să facă comparații cu Martin Luther. Potrivit ziarului, ceea ce Cass dezlănțuie ar putea fi începutul unei revoluții similare.

Măsura în care republicanii s-au schimbat deja în favoarea lui Cass a fost demonstrată de victoria lor în alegerile din noiembrie. Pro Trump sunt 62% dintre americani fără diplomă de liceu, o imagine în oglindă a rezultatului lui Romney.

Cei doi fani ai lui Cass, Vance și Rubio, stau la masă în cabinetul lui Trump în calitate de vicepreședinte și secretar de stat, argumentele sale sunt susceptibile de a fi auzite și mai mult la Casa Albă.

Cass a fost deja implicat înainte de alegeri în inițiativa politică Project 2025, care a elaborat un masterplan pentru reorganizarea radicală a țării sub o nouă administrație Trump.

În căutarea intereselor americane

Între timp, Cass militează cel mai tare pentru un instrument față de care era încă sceptic în cartea din 2018: tarifele. Taxele de import mai mari, scria în octombrie, au fost cea mai neînțeleasă propunere a lui Trump.

O companie care închide fabrica din Ohio pentru a deschide una în China are în vedere maximizarea propriului profit, dar nu interesele Americii. Un ghimpe în coasta lui Cass este deficitul comercial al SUA, care se ridică la aproape un trilion de dolari în comerțul cu bunuri.

O industrie internă este importantă pentru securitatea națională, pentru capacități de apărare, precum și pentru reziliența lanțurilor de aprovizionare. Iar o industrie puternică generează idei noi și, astfel, creșteri ale productivității care sunt esențiale pentru creșterea economică.

„Când Apple a vrut să construiască Mac Pro în Texas, scrie Cass în Atlantic, proiectul a eșuat din cauza lipsei de șuruburi”.

