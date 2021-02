Cine este politicianul despre care George Simion spune că se află în spatele Dianei Șoșoacă și mesajul acestuia pentru liderul AUR

„Doamna Şoşoacă primise o ofertă de la dl Peia să fie preşedintele Partidului Neamul Românesc şi, cum mândria e un păcat, au început tot felul de disensiuni. Noi, spre deosebire de doamna avocat, nu am fost niciodată susţinători ai USR sau ai celor de la #rezist. Vă daţi seama în ce bâlci am nimerit şi cu ce persoane. Special nu am vrut să îl punem pe acest domn Ninel Peia pe lista de candidaturi. Uşor, uşor, facem curăţenie. Gloria şi lumina reflectoarelor i-au luat ochii. Ninel Peia şi Francisc Tobă i-au spus că o vor face preşedintele ţării. Nu cred că o să ajungă preşedintele ţării”, a declarat luni seară George Simion, la Antena 3.

Ninel Peia, despre Simion: „Un trădător!”

Contactat de Libertatea, Ninel Peia a lansat un atac dur la adresa lui Simion. Spune despre acesta că e trădător și că acesta a încălcat înțelegerea scrisă făcută cu Partidul Neamul Românesc înainte de alegeri.

„Noi nu furăm pe nimeni, niciun parlamentar. Doamna Diana Șoșoacă, domnul Mircia Chelaru, domnul Francisc Tobă, domnul Florin Muncaciu, domnul Lucian Feodorov – toți au candidat pe listele AUR la alegerile parlamentare în urma unei convenții semnate cu Partidul Neamul Românesc (condus de Peia – n.r.) pentru a evita pragul electoral de 8% (necesar în cazul unei alianțe – n.r.). Această convenție a expirat pe 7 ianuarie, iar ulterior, pe baza unui acord, trebuie să se constituie un grup parlamentar AUR pentru Neamul Românesc. Convenția a fost discutată atunci, în octombrie, cu președintele din acte al partidului, domnul Marius Lulea, domnul Simion a fost la discuții, nu știu ce calitate avea atunci!”, afirmă Peia.

Ninel Peia, alături de generalul Mircia Chelaru

În plus, Peia spune că Partidul Național Românesc e dispus să primească orice parlamentar și susține că are discuții cu trei parlamentari USR care să i se alăture. „M-am întâlnit cu ei la Liturghie, nu vă pot da numele, vor anunța ei în plenul Parlamentului”.

Peia a avut și un mesaj direct pentru George Simion: „Să-și vadă de treaba lui și de partidul lui, având în vedere că a trădat și nu a respectat un protocol și că nu reprezintă o variantă credibilă pentru politica românească”.

Cine este Ninel Peia: fost deputat PSD, dat afară din partid

În vârstă de 51 de ani, Ninel Peia a fost ales deputat pe listele PSD în 2012, partid din care avea să fie exclus patru ani mai târziu, după ce a declarat că mai mulți bebeluși care au murit în Argeș decedaseră din cauza vaccinurilor. Chiar Liviu Dragnea anunța atunci excluderea lui din PSD.

A fost momentul în care Peia a intrat într-o dispută cu fostul ministru al educației Daniel Funeriu, care, după ce a citit teoria lui Peia, l-a făcut imbecil, într-o postare pe Facebook, explicându-i că E.coli este o bacterie, nu virus. În replică, Peia l-a făcut pe Funeriu „vierme intestinal” și l-a amenințat cu bătaia, relata Gândul.

Peia, curs după curs la instituțiile de forță ale statului

Peia a terminat Facultatea de Drept, iar ulterior, de-a lungul timpului, a obținut trei masterate, pentru ca mai apoi să treacă prin toate instituțiile academice de forță ale statului: Academia Militară Carol I, Colegiul Național de Apărare, Securitate Națională și Internațională, Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza, Colegiul Național de Afaceri Interne și Academia Națională de Informații Mihai Viteazul, Colegiul Național de Informații, specializarea Securitatea Națională.

Vrea să interzică educația sexuală în școli fără acordul părinților

În mai 2016, Peia a depus un proiect de lege prin care voia să protejeze inocența copiilor aruncându-i după gratii pe dascălii care ţin ore de educaţie sexuală de unde „copilele pleacă ruşinate”.

Peia a iniţiat un proiect de lege „pentru inocenţa copilăriei”, „privind interzicerea cursurilor de educaţie sexuală în învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial, fără acordul scris al părinţilor sau tutorelui”, relata StirilePro TV.

Mai mult, cadrele didactice care predau „informaţii sau cursuri cu privire la educaţia sexuală” fără acordul scris al părinţilor sau tutorelui riscau închisoare de la 3 luni la 2 ani sau amendă.

Proiectul a trecut tacit de Senat și se află în Camera Deputaților.

