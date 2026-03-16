Procurorii susțin că femeia a acționat în complicitate cu o bandă organizată care viza bărbați cu o situație financiară bună, folosind un plan elaborat pentru a-i atrage și ataca.

Instanța analizează probe care includ mărturii ale victimelor și substanțe narcotice utilizate, iar decizia este așteptată în săptămânile următoare, procesul având loc parțial cu ușile închise.

Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

Momeala unei bande de tâlhari

Bărbat bogat, cu vârsta cuprinsă între 53 și 72 de ani, deschis aventurilor erotice. Acesta era grupul-țintă al Sandrei B, pe portalul de dating Tinder, iar rata ei de succes era ridicată.

Însă bărbații nu au obținut niciodată relațiile la care sperau. În schimb, au fost jefuiți. Conform rechizitoriului, femeia ar fi fost momeala unei bande de tâlhari care urmăreau în principal ceasuri de lux.

Sandra B. și complicii ei sunt judecați la Tribunalul Regional Tübingen pentru furt calificat în grup și vătămare corporală periculoasă.

Conform acuzațiilor, promisiunile de întâlniri romantice ale femeii nu s-au concretizat niciodată, dar victimele au fost fie drogate cu substanțe narcotice, fie atacate violent și deposedate de bunuri.

Potrivit procurorului Julian Weippert (36 de ani), femeia din Stuttgart s-a conectat la portalul de dating Tinder și a simulat „interes sexual față de bărbați bogați și mai în vârstă”.

Cu ochii după Rolex

Cu toate acestea, atunci când întâlnirile aranjate aveau loc în apartamentele bărbaților, singurul ei scop era să le fure ceasuri de mână scumpe.

Sandra ar fi acționat în complicitate cu o bandă organizată. Împreună, aceștia ar fi pus la cale un plan bine stabilit pentru a profita de bărbații care căutau relații prin aplicația de dating.

Administra pastile KO și „drogul violului”

Conform rechizitoriului, grupul infracțional folosea două metode principale pentru a-și ataca victimele: fie le administrau KO-tropfen, substanțe narcotice care induc inconștiența, fie recurgeau la forță fizică pentru a le jefui. Faptele s-au desfășurat în mai multe locații din Germania.

Inculpata ar fi adus chiar și picături knockout la o întâlnire cu următoarea sa victimă, Werner J., le-ar fi amestecat în paharul lui de șampanie și l-ar fi drogat. Nu a avut loc nicio relație sexuală, dar un Rolex Day-Date în valoare de 14.000 de euro a dispărut.

Pastilele sau picăturile „KO” (KO-Tropfen) sunt substanțe sedative, adesea inodore și incolore, folosite pentru a incapacita o persoană, de obicei în scopul comiterii unor infracțiuni sexuale sau jafuri. Acestea sunt extrem de periculoase, având un efect rapid și pot provoca pierderi de memorie (film-rupt)

„Drogul violului” este asociat cu cazuri de agresiuni sexuale sau intoxicații suspecte în cluburi, festivaluri sau evenimente private. Cea mai cunoscută substanță asociată cu acest termen este GHB (acid γ-hidroxibutiric). În doze mici poate induce o stare de relaxare, iar în doze mai mari provoacă somn profund, amețeală, pierderi de memorie sau chiar inconștiență. Efectele apar în 15-30 de minute și pot dura între 3 și 6 ore, în funcție de doză.

Procurorul a mai spus că „inculpata a simulat cu dureri de stomac, a distras victima, Michael K., cerându-i o pastilă. Apoi a luat 6 ceasuri în valoare de 18.000 de euro, a simulat că are dureri de menstruație și a plecat”.

Uneori, lucrurile mergeau prost. În timpul unei întâlniri pe Tinder în Worms (Renania-Palatinat), Sandra ar fi simulat că are dureri de spate și a cerut un masaj.

Au sustras ceasuri de 300.000 de euro

Când victima ei, așa cum i s-a cerut, și-a scos ceasul greu de mână, fratele Sandrei B., 29 de ani, deghizat în curier, a sunat la ușă. În timp ce victima s-a dus să deschidă ușa, tânăra ar fi luat ceasul și a fugit. Ulterior s-a dovedit că Rolexul era aparent contrafăcut. Valoarea sa: în jur de 200 de euro.

Banda este acuzată de furturi de ceasuri în valoare totală de 300.000 de euro. Bărbații care își ofereau ceasurile de lux spre vânzare online erau, de asemenea, în pericol.

În Metzingen, coinculpatul Mohamed C. (19 ani) ar fi lăsat inconștient proprietarul unui ceas și i-ar fi înmânat Rolexul furat complicelui Mert A. (24 de ani).

Anchetatorii încearcă să stabilească exact câți complici au fost implicați în această rețea și ce rol a jucat fiecare dintre ei. În plus, judecătorii urmează să analizeze în detaliu circumstanțele fiecărui caz în parte, pentru a decide pedepsele.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE