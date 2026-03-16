  • Procurorii susțin că femeia a acționat în complicitate cu o bandă organizată care viza bărbați cu o situație financiară bună, folosind un plan elaborat pentru a-i atrage și ataca.
  • Instanța analizează probe care includ mărturii ale victimelor și substanțe narcotice utilizate, iar decizia este așteptată în săptămânile următoare, procesul având loc parțial cu ușile închise.

Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

Momeala unei bande de tâlhari

Bărbat bogat, cu vârsta cuprinsă între 53 și 72 de ani, deschis aventurilor erotice. Acesta era grupul-țintă al Sandrei B, pe portalul de dating Tinder, iar rata ei de succes era ridicată.

Însă bărbații nu au obținut niciodată relațiile la care sperau. În schimb, au fost jefuiți. Conform rechizitoriului, femeia ar fi fost momeala unei bande de tâlhari care urmăreau în principal ceasuri de lux.

Sandra B. și complicii ei sunt judecați la Tribunalul Regional Tübingen pentru furt calificat în grup și vătămare corporală periculoasă.

Conform acuzațiilor, promisiunile de întâlniri romantice ale femeii nu s-au concretizat niciodată, dar victimele au fost fie drogate cu substanțe narcotice, fie atacate violent și deposedate de bunuri.

Potrivit procurorului Julian Weippert (36 de ani), femeia din Stuttgart s-a conectat la portalul de dating Tinder și a simulat „interes sexual față de bărbați bogați și mai în vârstă”.

Cu ochii după Rolex

Cu toate acestea, atunci când întâlnirile aranjate aveau loc în apartamentele bărbaților, singurul ei scop era să le fure ceasuri de mână scumpe.

Sandra ar fi acționat în complicitate cu o bandă organizată. Împreună, aceștia ar fi pus la cale un plan bine stabilit pentru a profita de bărbații care căutau relații prin aplicația de dating.

Procurorii susțin că suspecții aveau ca țintă principală bărbații cu o situație financiară bună, pe care îi convingeau să accepte întâlniri aparent romantice.

În timpul procesului, care a început recent, instanța analizează dovezi ce includ mărturiile victimelor și probele colectate.

Administra pastile KO și „drogul violului”

Conform rechizitoriului, grupul infracțional folosea două metode principale pentru a-și ataca victimele: fie le administrau KO-tropfen, substanțe narcotice care induc inconștiența, fie recurgeau la forță fizică pentru a le jefui. Faptele s-au desfășurat în mai multe locații din Germania.

Inculpata ar fi adus chiar și picături knockout la o întâlnire cu următoarea sa victimă, Werner J., le-ar fi amestecat în paharul lui de șampanie și l-ar fi drogat. Nu a avut loc nicio relație sexuală, dar un Rolex Day-Date în valoare de 14.000 de euro a dispărut.

  • Pastilele sau picăturile „KO” (KO-Tropfen) sunt substanțe sedative, adesea inodore și incolore, folosite pentru a incapacita o persoană, de obicei în scopul comiterii unor infracțiuni sexuale sau jafuri. Acestea sunt extrem de periculoase, având un efect rapid și pot provoca pierderi de memorie (film-rupt)
  • „Drogul violului” este asociat cu cazuri de agresiuni sexuale sau intoxicații suspecte în cluburi, festivaluri sau evenimente private. Cea mai cunoscută substanță asociată cu acest termen este GHB (acid γ-hidroxibutiric). În doze mici poate induce o stare de relaxare, iar în doze mai mari provoacă somn profund, amețeală, pierderi de memorie sau chiar inconștiență. Efectele apar în 15-30 de minute și pot dura între 3 și 6 ore, în funcție de doză. 

Procurorul a mai spus că „inculpata a simulat cu dureri de stomac, a distras victima, Michael K., cerându-i o pastilă. Apoi a luat 6 ceasuri în valoare de 18.000 de euro, a simulat că are dureri de menstruație și a plecat”.

Uneori, lucrurile mergeau prost. În timpul unei întâlniri pe Tinder în Worms (Renania-Palatinat), Sandra ar fi simulat că are dureri de spate și a cerut un masaj.

Au sustras ceasuri de 300.000 de euro

Când victima ei, așa cum i s-a cerut, și-a scos ceasul greu de mână, fratele Sandrei B., 29 de ani, deghizat în curier, a sunat la ușă. În timp ce victima s-a dus să deschidă ușa, tânăra ar fi luat ceasul și a fugit. Ulterior s-a dovedit că Rolexul era aparent contrafăcut. Valoarea sa: în jur de 200 de euro.

Banda este acuzată de furturi de ceasuri în valoare totală de 300.000 de euro. Bărbații care își ofereau ceasurile de lux spre vânzare online erau, de asemenea, în pericol.

În Metzingen, coinculpatul Mohamed C. (19 ani) ar fi lăsat inconștient proprietarul unui ceas și i-ar fi înmânat Rolexul furat complicelui Mert A. (24 de ani).

Anchetatorii încearcă să stabilească exact câți complici au fost implicați în această rețea și ce rol a jucat fiecare dintre ei. În plus, judecătorii urmează să analizeze în detaliu circumstanțele fiecărui caz în parte, pentru a decide pedepsele.

Femeia din spatele președinților României. Cine este, de fapt, Delia Dinu, femeia pe care o vedem mereu la TV, la doar câțiva pași de șeful statului. A fost ani de zile "umbra" lui Traian Băsescu, apoi a lui Klaus Iohannis, iar acum o vedem și alături de Nicușor Dan
Unica.ro
Femeia din spatele președinților României. Cine este, de fapt, Delia Dinu, femeia pe care o vedem mereu la TV, la doar câțiva pași de șeful statului. A fost ani de zile "umbra" lui Traian Băsescu, apoi a lui Klaus Iohannis, iar acum o vedem și alături de Nicușor Dan
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
O mai țineți minte? „Cea mai frumoasă fată din lume” s-a logodit! Cum arată acum, la 20 de ani de la fotografia care a făcut înconjurul planetei
GSP.RO
O mai țineți minte? „Cea mai frumoasă fată din lume” s-a logodit! Cum arată acum, la 20 de ani de la fotografia care a făcut înconjurul planetei
A lăsat „cea mai frumoasă fotbalistă din lume” pentru fiica de 19 ani a unui fost jucător de la Arsenal! Cine este noua iubită a starului de la Aston Villa
GSP.RO
A lăsat „cea mai frumoasă fotbalistă din lume” pentru fiica de 19 ani a unui fost jucător de la Arsenal! Cine este noua iubită a starului de la Aston Villa
O recunoști? A fost soția unui mare actor român, a suferit enorm după divorț, dar acum s-a reinventat! Și-a schimbat viața total la 55 de ani. Felicitări, stimată doamnă!
Libertateapentrufemei.ro
O recunoști? A fost soția unui mare actor român, a suferit enorm după divorț, dar acum s-a reinventat! Și-a schimbat viața total la 55 de ani. Felicitări, stimată doamnă!
Transformare totală la doar 18 ani! Fiica lui Brigitte Pastramă, aproape de nerecunoscut după operațiile estetice. Imaginile momentului cu tânăra de 18 ani
Avantaje.ro
Transformare totală la doar 18 ani! Fiica lui Brigitte Pastramă, aproape de nerecunoscut după operațiile estetice. Imaginile momentului cu tânăra de 18 ani
Ce a spus Gina Pistol la 19 ani, în direct la TV, despre viața ei intimă? Mircea Badea a rămas șocat! Un interviu plin de curaj și dezvăluiri
Tvmania.ro
Ce a spus Gina Pistol la 19 ani, în direct la TV, despre viața ei intimă? Mircea Badea a rămas șocat! Un interviu plin de curaj și dezvăluiri

Naşul din Delta Dunării al lui George Simion, unul dintre cei mai mari traderi de cereale din țară, este apropiat de politicieni locali PSD şi PNL
Exclusiv
Știri România 07:00
Naşul din Delta Dunării al lui George Simion, unul dintre cei mai mari traderi de cereale din țară, este apropiat de politicieni locali PSD şi PNL
Român din Austria, găsit mort într-un container de haine uzate. Ipoteza luată în calcul de anchetatori
Știri România 15 mart.
Român din Austria, găsit mort într-un container de haine uzate. Ipoteza luată în calcul de anchetatori
Putin și Xi jubilează privindu-i pe americani cum se chinuie în Iran? Expert de la Casa Albă: „Suntem blocați într-o capcană creată de noi înșine”
Adevarul.ro
Putin și Xi jubilează privindu-i pe americani cum se chinuie în Iran? Expert de la Casa Albă: „Suntem blocați într-o capcană creată de noi înșine”
A răbufnit în direct după 19 ani când a fost întrebat dacă Dinamo a vândut calificarea cu Lazio: „Nu o să zic asta nici la masă cu prietenii!”
Fanatik.ro
A răbufnit în direct după 19 ani când a fost întrebat dacă Dinamo a vândut calificarea cu Lazio: „Nu o să zic asta nici la masă cu prietenii!”
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Fiica Madonnei, Lourdes Leon, apariție îndrăzneață la Paris Fashion Week. Cum arată ținuta cu care a atras toate privirile. Video
Elle.ro
Fiica Madonnei, Lourdes Leon, apariție îndrăzneață la Paris Fashion Week. Cum arată ținuta cu care a atras toate privirile. Video
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Unica.ro
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Vedete pe covorul roșu la Premiile Oscar 2026. Cum s-au îmbrăcat celebritățile
Stiri Mondene 06:38
Vedete pe covorul roșu la Premiile Oscar 2026. Cum s-au îmbrăcat celebritățile
Premiile Oscar 2026. „One Battle After Another”, cel mai bun film / Michael B. Jordan și Jessie Buckley, cei mai buni actori
Stiri Mondene 05:59
Premiile Oscar 2026. „One Battle After Another”, cel mai bun film / Michael B. Jordan și Jessie Buckley, cei mai buni actori
Charlize Theron a oprit timpul în loc! Apariția de mii de euro la petrecerea pre-Oscar care i-a lăsat pe toți mască. Vezi cu cine a petrecut!
TVMania.ro
Charlize Theron a oprit timpul în loc! Apariția de mii de euro la petrecerea pre-Oscar care i-a lăsat pe toți mască. Vezi cu cine a petrecut!
Ce l-a împins pe argeşeanul împuşcat de mascaţi să atace cu sabia: motivul pentru care bărbatul era supărat
ObservatorNews.ro
Ce l-a împins pe argeşeanul împuşcat de mascaţi să atace cu sabia: motivul pentru care bărbatul era supărat
Maestrul Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Vești care le schimbă destinul. Începuturi noi și reușite spectaculoase!
Libertateapentrufemei.ro
Maestrul Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Vești care le schimbă destinul. Începuturi noi și reușite spectaculoase!
Parteneri
Decizia urgentă luată de Inter, după meciul cu scandal din Serie A
GSP.ro
Decizia urgentă luată de Inter, după meciul cu scandal din Serie A
Patrick Mouratoglou, la antrenament cu iubita mai tânără cu 24 de ani! Imagini din academia francezului
GSP.ro
Patrick Mouratoglou, la antrenament cu iubita mai tânără cu 24 de ani! Imagini din academia francezului
Parteneri
„Trebuie să conducem mai puțin” Avertismentele directorului general OMV despre criza de combustibil. Nicușor Dan și Ilie Bolojan se întâlnesc mâine cu Alfred Stern
Mediafax.ro
„Trebuie să conducem mai puțin” Avertismentele directorului general OMV despre criza de combustibil. Nicușor Dan și Ilie Bolojan se întâlnesc mâine cu Alfred Stern
A fost măcel! Sunt peste 600 de morți
StirileKanalD.ro
A fost măcel! Sunt peste 600 de morți
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete la Sala Palatului! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete la Sala Palatului! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Povestea cutremurătoare a tânărului de 22 de ani care și-a găsit sfârșitul la Piața Unirii: „M-am gândit la părinții care vor fi sunați”
Wowbiz.ro
Povestea cutremurătoare a tânărului de 22 de ani care și-a găsit sfârșitul la Piața Unirii: „M-am gândit la părinții care vor fi sunați”
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Redactia.ro
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
UPDATE Anunțul făcut de trupa Holograf despre înmormântarea lui Iulian Vrabete. Ce se va întâmpla cu trupul artistului
KanalD.ro
UPDATE Anunțul făcut de trupa Holograf despre înmormântarea lui Iulian Vrabete. Ce se va întâmpla cu trupul artistului

Ilie Bolojan spune că PSD minte și anunță că inflația poate crește din cauza războiului din Orientul Mijlociu: „Retorică tip AUR”
Politică 15 mart.
Ilie Bolojan spune că PSD minte și anunță că inflația poate crește din cauza războiului din Orientul Mijlociu: „Retorică tip AUR”
Grindeanu a anunțat că PSD votează bugetul în Parlament, după ce Bolojan avertizase că se poate rupe coaliția, dar cu amendamente și cu o amenințare la premierul PNL
Politică 15 mart.
Grindeanu a anunțat că PSD votează bugetul în Parlament, după ce Bolojan avertizase că se poate rupe coaliția, dar cu amendamente și cu o amenințare la premierul PNL
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Taxe locale mai mari, venituri mai mici. Deși au dublat impozitele românilor, primăriile marilor orașe din România au bugete pe minus
Fanatik.ro
Taxe locale mai mari, venituri mai mici. Deși au dublat impozitele românilor, primăriile marilor orașe din România au bugete pe minus
Risc de tsunami în Marea Mediterană: Orașul care ar trebui să pregătească un plan de evacuare
Spotmedia.ro
Risc de tsunami în Marea Mediterană: Orașul care ar trebui să pregătească un plan de evacuare