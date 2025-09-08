Cine este Alexandru Bălan, bărbatul acuzat că ar fi divulgat secrete de stat ale României

SIS a confirmat luni că un mandat de aducere emis de autorităţile române a fost pus în aplicare. Acţiunea a fost rezultatul unei cooperări între Serviciul Român de Informaţii şi instituţii partenere din Cehia, Polonia, Ungaria şi Republica Moldova.

Suspectul a fost reţinut pe aeroportul din Timişoara şi urmează să fie adus la Bucureşti pentru audieri la DIICOT.

Surse citate de agenţia IPN sugerează că ar fi vorba despre Alexandru Bălan, fost adjunct al şefului SIS. Bălan a fost numit în această funcţie în martie 2016, în timpul guvernului condus de Pavel Filip.

Suspectul ar fi avut două întâlniri la Budapesta cu ofiţeri KGB din Belarus în perioada 2024-2025. Există suspiciuni că aceste întrevederi au vizat transmiterea de instrucţiuni şi efectuarea de plăţi pentru serviciile prestate.

Acuzaţiile grave aduse împotriva fostului agent SIS

DIICOT susţine că suspectul ar fi fost implicat în divulgarea neautorizată a unor informaţii secrete de stat „în condiţii de natură să pună în pericol securitatea naţională a României”.

SIS şi-a reafirmat „angajamentul de a monitoriza atent riscurile la adresa securităţii naţionale şi de a acţiona constant, împreună cu partenerii săi, pentru protecţia securităţii naţionale şi regionale”.

Recomandări Guvernul lui François Bayrou a picat prin moțiune de cenzură. Criza politică se adâncește în Franța: extrema dreaptă cere demisia lui Emmanuel Macron

Trecut controversat al lui Alexandru Bălan

Ziarul NAŢIONAL din Republica Moldova menţiona că Alexandru Bălan fusese acuzat în trecut că ar fi fost responsabil de evadarea bloggerului rus Eduard Baghirov din Republica Moldova. Acesta se afla în arest la domiciliu, fiind cercetat pentru organizarea protestelor din 7 aprilie 2009.

În prezent, postările lui Bălan pe reţelele sociale sunt critice la adresa actualei conduceri a SIS. Nu este clar când anume a fost demis din funcţia de adjunct al şefului serviciului de informaţii moldovean.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE