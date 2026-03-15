Pentagonul i-a identificat pe cei șase militari morţi în incidentul aviatic din Irak

Șase militari americani au murit după ce un avion cisternă al Forțelor Aeriene ale SUA s-a prăbușit în timpul unei misiuni de realimentare, în vestul Irakului. Potrivit Comandamentului Central american (CENTCOM), care supraveghează operațiunile militare din Orientul Mijlociu, aeronava implicată a fost un Boeing KC‑135 Stratotanker.

Sâmbătă, Pentagonul a anunțat numele celor șase militari care au murit: maiorul John A. Klinner, în vârstă de 33 de ani, din Auburn, Alabama; căpitanul Ariana G. Savino, 31 de ani, din Covington, Washington; sergentul tehnician Ashley B. Pruitt, 34 de ani, din Bardstown, Kentucky; căpitanul Seth R. Koval, 38 de ani, din Mooresville, Indiana; căpitanul Curtis J. Angst, 30 de ani, din Wilmington, Ohio și sergentul tehnician Tyler H. Simmons, 28 de ani, din Columbus, Ohio, relatează CNN.

Dintre cei șase membri ai echipajului decedați, trei – Klinner, Savino și Pruitt – aparțineau Escadrilei 99 de Realimentare Aeriană de la Baza Aeriană MacDill din Tampa, Florida. Ceilalți trei – Koval, Angst și Simmons – erau parte a Escadrilei 121 de Realimentare Aeriană de la Baza Gărzii Naționale Aeriene Rickenbacker din Columbus, Ohio.

Maiorul John Alex Klinner a lăsat în urmă o soție și trei copii mici

John A. Klinner, supranumit „mai mult decât un militar”, a lăsat în urmă o soție, Libby, și trei copii mici, inclusiv doi gemeni de doar 7 luni.

„Era un soț devotat, un tată iubitor și genul de om care sărea în ajutorul oricui avea nevoie”, se arată pe o pagină GoFundMe creată pentru sprijinirea familiei sale după tragedie.

Klinner ocupa funcția de șef al standardizării și evaluării în cadrul Escadrilei 99 de Realimentare Aeriană și a fost implicat în misiuni din Europa și Orientul Mijlociu. Absolvent al Universității Auburn și fost cadet al programului ROTC al Forțelor Aeriene din 2017, Klinner a fost un lider respectat.

Căpitanul Ariana G. Savino, o persoană care „lumina fiecare încăpere în care intra”

Căpitanul Savino, originară din Washington, a fost descrisă de prieteni ca o persoană care „lumina fiecare încăpere în care intra”.

„Era o ființă extraordinară, un viitor lider de top, un mentor pentru tinerele latine și o stea a Forțelor Aeriene”, a scris prietenul său Ernesto, pe Facebook.

Savino, care a absolvit programul ROTC al Universității Central Washington în 2017, a trecut de la rolul de ofițer de sisteme de luptă la pilot de KC-135 în 2025.

Sergentul tehnician Tyler H. Simmons, cunoscut pentru „zâmbetul de un milion de dolari”

Cunoscut pentru „zâmbetul de un milion de dolari”, Simmons, originar din Ohio, și-a urmat visul de a deveni operator de realimentare aeriană, potrivit CNN. Absolvent al Eastmoor Academy High School în 2015, Simmons a lucrat inițial în securitate, visând la aviație încă din copilărie, conform declarațiilor mamei sale pentru WBNS.

Primarul orașului Columbus, Andrew Ginther, a transmis condoleanțe familiei sale, numindu-l pe Simmons „un adevărat erou care a servit cu curaj și devotament”.

Sergentul tehnician Ashley B. Pruitt a participat la mai multe misiuni în Orientul Mijlociu

Ashley B. Pruitt, în vârstă de 34 de ani, era instructor operator de realimentare și asistent șef de zbor în cadrul Escadrilei 99 de Realimentare Aeriană. Intrată în Forțele Aeriene în 2017, ea a fost promovată sergent tehnician în mai 2025 și a participat la mai multe misiuni în Orientul Mijlociu, potrivit Forțelor Aeriene.

„Pierderea unui membru al familiei Forțelor Aeriene este extrem de dureroasă”, a declarat colonelul Ed Szczepanik, comandantul Escadrilei 6 de Realimentare Aeriană.

„Comunitățile noastre simt profund această pierdere, iar echipa MacDill se va asigura că sacrificiile lor nu vor fi uitate”.

Căpitanul Seth R. Koval, descris de familia sa drept un „om generos, iubitor și devotat”

Seth R. Koval, cu o carieră de 19 ani în Forțele Aeriene, a fost descris de familia sa drept un „om generos, iubitor și devotat”. Absolvent al Universității Purdue, Koval a fost pilot și instructor, responsabil pentru operațiunile de realimentare, transport aerian și evacuare medicală la nivel mondial.

„Soțul meu a fost multe lucruri – iubitor, generos, altruist. Îl voi purta mereu în inimă”, a scris soția sa, Heather Nicole, pe Facebook.

Căpitanul Curtis J. Angst a primit mai multe distincții

Curtis J. Angst, originar din Wilmington, Ohio, și-a început cariera în Garda Națională Aeriană în 2015 ca tehnician de întreținere auto. A absolvit Universitatea din Cincinnati cu o diplomă în inginerie aerospațială și a devenit pilot calificat în 2024.

Printre premiile și decorațiile lui Angst s-au numărat Medalia de Laudă pentru Forțele Aeriene și Spațiale, Medalia pentru Serviciul Național de Apărare și Premiul pentru Unitate Meritorie, potrivit gardianului.

