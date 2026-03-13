Militari morți după un accident între două avioane cisternă

Patru americani au murit în urma prăbușirii unui avion de realimentare în Irak, au anunțat vineri autoritățile din SUA. Tragedia s-a produs în timpul unei misiuni de sprijin pentru operațiunile militare împotriva Iranului. Potrivit CENTCOM, aeronava implicată în accident este un Boeing KC‑135 Stratotanker, avion militar specializat în realimentarea în aer a altor aeronave.

„Patru dintre cei șase membri ai echipajului aflați la bord au fost confirmați decedați, în timp ce Accident între două avioane cisternăoperațiunile de salvare continuă”, a transmis comandamentul militar american într-un comunicat.

Four Confirmed Deceased in Loss of U.S. KC-135 Over Iraq



TAMPA, Fla. – At approximately 2 pm ET on March 12, a U.S. KC-135 refueling aircraft went down in western Iraq. Four of six crew members on board the aircraft have been confirmed deceased as rescue efforts continue.



The… — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 13, 2026

Al doilea avion a reușit să aterizeze în siguranță

Oficialii militari au precizat că aeronava s-a aflat într-un incident aparent cu un alt avion de același tip. Al doilea aparat a reușit să aterizeze în siguranță, relatează The Washington Post.

Autoritățile au subliniat că prăbușirea nu a fost provocată de foc inamic. Circumstanțele exacte ale accidentului sunt încă investigate.

Identitatea militarilor decedați nu a fost făcută publică, pentru a permite informarea familiilor.

Misiunile de realimentare aeriană, esențiale în război

Avioanele Boeing KC‑135 Stratotanker sunt esențiale pentru operațiunile militare, deoarece permit avioanelor de luptă să rămână mai mult timp în aer.

Aceste aeronave sunt operate de obicei de un echipaj minim format din pilot, copilot și operatorul sistemului de realimentare, dar pot avea și membri suplimentari, în funcție de misiune.

Realimentarea în aer este una dintre cele mai complexe și riscante operațiuni aeriene, deoarece avionul cisternă trebuie să mențină o traiectorie stabilă în timp ce aeronava care primește combustibil se apropie la o distanță foarte mică.

Operațiuni militare intense în regiune

Cererea pentru astfel de misiuni a crescut semnificativ după declanșarea conflictului dintre Statele Unite și Iran, la sfârșitul lunii februarie. Potrivit datelor militare americane, în ultimele săptămâni au fost lansate atacuri aeriene asupra a peste 6.000 de ținte, inclusiv baze de rachete balistice, sisteme de apărare antiaeriană și instalații de producție de armament.

Accidentul aviatic este al doilea incident raportat de armata americană în aceeași zi. Mai devreme, marina militară a anunțat că portavionul USS Gerald R. Ford a fost afectat de un incendiu izbucnit în zona spălătoriei principale de la bord. Doi marinari au fost răniți ușor.

Moartea celor patru membri ai echipajului avionului de realimentare duce bilanţul soldaţilor americani care și-au pierdut viața în războiul din Iran la 11.

Reamintim că, sâmbătă, 28 februarie, SUA şi Israelul au lovit ţinte din Iran, concentrându-se asupra infrastructurii de rachete balistice şi a resurselor navale, iar liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis împreună cu mai mulţi înalţi oficiali.

