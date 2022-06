Din cei nouă judecători care formează Curtea Supremă a Statelor Unite, cinci au fost pentru anularea hotărârii. Judecătorul-șef John Roberts și alți trei jdecători, numiți de președinți democrați, au votat împotrivă.

Judecătorul asociat Samuel Alito a scris opinia majoritară, alături de judecătorii Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh și Amy Coney Barrett. Thomas a votat pentru prima dată pentru anularea „Roe V. Wade” în urmă cu trei decenii.

