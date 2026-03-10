Noor Pahlavi, 33 de ani, promovează schimbări sociale pentru Iran și are o carieră în modelling. Ea are un MBA de la Universitatea Georgetown, lucrează la American Express și are peste două milioane de urmăritori pe Instagram

Iman Pahlavi, 32 de ani, este activă în domeniul financiar și s-a căsătorit anul trecut, într-o dublă ceremonie la Washington și la Paris.

Farah Pahlavi, 21 de ani, mezina familiei, are aproape o jumătate de milion de urmăritori pe rețelele sociale.

Prințesele sunt fiicele lui Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului, care se consideră moștenitor al monarhiei.

Înainte de revoluția din 1979, Iranul era condus de șahul Mohammad Reza Pahlavi (1919-1980). După abdicarea sa în ianuarie 1979, monarhia a fost abolită, iar Republica Islamică a devenit noul sistem de guvernare.

Înainte de revoluția din 1979, Iranul era condus de șahul Mohammad Reza Pahlavi, ultimul monarh al țării. Regimul său, marcat de reforme de modernizare și o orientare occidentală, a fost însă însoțit de represiuni politice și inegalități sociale, provocând neliniște în rândul populației.

Anul 1979 a fost punctul de cotitură: șahul a părăsit Iranul în ianuarie, iar monarhia a fost abolită și înlocuită de Republica Islamică.

Mohammad Reza Pahlavi a avut patru copii din căsătoria cu Farah Pahlavi: prințul moștenitor Reza (născut în 1960), prințesa Farahnaz (1963), prințul Ali Reza (1966) și prințesa Leila (1970).

Astăzi, monarhia iraniană este doar istorie, dar Reza Pahlavi, fiul cel mare al șahului, se consideră moștenitorul tatălui său. Deși susținătorii monarhiei îl numesc uneori „șah”, acest titlu nu are recunoaștere juridică.

Reza și Yasmine, soția sa, au 3 fiice: Noor, Iman și Farah.

Noor Pahlavi, născută pe 3 aprilie 1992 în Washington, este activă în spațiul politic și social, promovând schimbări pentru Iran atât pe rețelele de socializare, cât și la evenimente publice. Deține o diplomă în psihologie și un MBA de la Universitatea Georgetown.

Noor lucrează la American Express și este implicată în modelling, apărând în campanii ale brandului MISA și pe coperta revistei „Cosmopolitan Indonesia”.

Contul ei de Instagram are peste două milioane de urmăritori.

Iman Pahlavi, născută în septembrie 1993 în SUA, locuiește acum la New York, unde lucrează în domeniul financiar.

După ce a studiat psihologia și comunicarea, a devenit cunoscută pentru implicarea sa publică. Anul trecut s-a căsătorit cu inginerul Bradley Sherman, într-o ceremonie ce a avut loc atât la Washington, cât și la Paris, atrăgând atenția publicului.

Iman are peste 190.000 de urmăritori pe Instagram.

Farah Pahlavi, cea mai tânără dintre fiicele lui Reza, s-a născut în 2004 și a fost botezată după bunica sa.

Deși încă foarte tânără, ea a strâns aproape o jumătate de milion de urmăritori pe rețelele de socializare.

