  • Noor Pahlavi, 33 de ani, promovează schimbări sociale pentru Iran și are o carieră în modelling. Ea are un MBA de la Universitatea Georgetown, lucrează la American Express și are peste două milioane de urmăritori pe Instagram
  • Iman Pahlavi, 32 de ani, este activă în domeniul financiar și s-a căsătorit anul trecut, într-o dublă ceremonie la Washington și la Paris.
  • Farah Pahlavi, 21 de ani, mezina familiei, are aproape o jumătate de milion de urmăritori pe rețelele sociale.
  • Prințesele sunt fiicele lui Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului, care se consideră moștenitor al monarhiei.
  • Înainte de revoluția din 1979, Iranul era condus de șahul Mohammad Reza Pahlavi (1919-1980). După abdicarea sa în ianuarie 1979, monarhia a fost abolită, iar Republica Islamică a devenit noul sistem de guvernare.

Înainte de revoluția din 1979, Iranul era condus de șahul Mohammad Reza Pahlavi, ultimul monarh al țării. Regimul său, marcat de reforme de modernizare și o orientare occidentală, a fost însă însoțit de represiuni politice și inegalități sociale, provocând neliniște în rândul populației.

Anul 1979 a fost punctul de cotitură: șahul a părăsit Iranul în ianuarie, iar monarhia a fost abolită și înlocuită de Republica Islamică.

Mohammad Reza Pahlavi a avut patru copii din căsătoria cu Farah Pahlavi: prințul moștenitor Reza (născut în 1960), prințesa Farahnaz (1963), prințul Ali Reza (1966) și prințesa Leila (1970).

Astăzi, monarhia iraniană este doar istorie, dar Reza Pahlavi, fiul cel mare al șahului, se consideră moștenitorul tatălui său. Deși susținătorii monarhiei îl numesc uneori „șah”, acest titlu nu are recunoaștere juridică.

Reza și Yasmine, soția sa, au 3 fiice: Noor, Iman și Farah.

Noor Pahlavi, născută pe 3 aprilie 1992 în Washington, este activă în spațiul politic și social, promovând schimbări pentru Iran atât pe rețelele de socializare, cât și la evenimente publice. Deține o diplomă în psihologie și un MBA de la Universitatea Georgetown.

Noor lucrează la American Express și este implicată în modelling, apărând în campanii ale brandului MISA și pe coperta revistei „Cosmopolitan Indonesia”.

Contul ei de Instagram are peste două milioane de urmăritori.

Iman Pahlavi, născută în septembrie 1993 în SUA, locuiește acum la New York, unde lucrează în domeniul financiar.

După ce a studiat psihologia și comunicarea, a devenit cunoscută pentru implicarea sa publică. Anul trecut s-a căsătorit cu inginerul Bradley Sherman, într-o ceremonie ce a avut loc atât la Washington, cât și la Paris, atrăgând atenția publicului.

Iman are peste 190.000 de urmăritori pe Instagram.

Farah Pahlavi, cea mai tânără dintre fiicele lui Reza, s-a născut în 2004 și a fost botezată după bunica sa.

Deși încă foarte tânără, ea a strâns aproape o jumătate de milion de urmăritori pe rețelele de socializare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Dominic Fritz spune că discută cu Nicușor Dan la Cotroceni într-o sală unde nu există microfoane
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Gata! Răsturnare de situație! Ce a făcut Oana Țoiu în urmă cu scurt timp
Viva.ro
Gata! Răsturnare de situație! Ce a făcut Oana Țoiu în urmă cu scurt timp
Ea are 59 de ani, el are 38! Îndrăgita actriță, pe care o știi sigur de la TV, a „furat” inima unui tinerel și trăiește o poveste de dragoste ca-n telenovele! În timp ce gurile rele aruncă cu noroi, ea și iubitul se afișează peste tot împreună / FOTO
Unica.ro
Ea are 59 de ani, el are 38! Îndrăgita actriță, pe care o știi sigur de la TV, a „furat” inima unui tinerel și trăiește o poveste de dragoste ca-n telenovele! În timp ce gurile rele aruncă cu noroi, ea și iubitul se afișează peste tot împreună / FOTO
Imaginea cu care Vlad Gherman și-a surprins fanii. Cum a apărut pe internet alături de fosta logodnică, Cristina Ciobănașu: „E despre FERICIRE și…” Foto
Elle.ro
Imaginea cu care Vlad Gherman și-a surprins fanii. Cum a apărut pe internet alături de fosta logodnică, Cristina Ciobănașu: „E despre FERICIRE și…” Foto
gsp
Dezvăluiri incendiare ale unui fotomodel celebru: „Am participat la o petrecere de swingeri cu fotbaliști internaționali”
GSP.RO
Dezvăluiri incendiare ale unui fotomodel celebru: „Am participat la o petrecere de swingeri cu fotbaliști internaționali”
„Nu mi-am dat seama cât e de scurtă sau transparentă” » Eugenie Bouchard a venit la evenimentul de la Indian Wells cu o rochie pe care nu o probase
GSP.RO
„Nu mi-am dat seama cât e de scurtă sau transparentă” » Eugenie Bouchard a venit la evenimentul de la Indian Wells cu o rochie pe care nu o probase
Parteneri
Laura Cosoi a aflat sexul celui de-al cincelea copil: ”Am aflat ce o să avem". Vezi mai mult
Libertateapentrufemei.ro
Laura Cosoi a aflat sexul celui de-al cincelea copil: ”Am aflat ce o să avem". Vezi mai mult
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Avantaje.ro
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Puțini și-l imaginează așa pe Gabi Tamaș! Imaginile de la nunta cu Ioana au ieșit din nou la iveală, dar adevărul despre pragul critic prin care a trecut cuplul înainte de Survivor a uimit pe toată lumea
Tvmania.ro
Puțini și-l imaginează așa pe Gabi Tamaș! Imaginile de la nunta cu Ioana au ieșit din nou la iveală, dar adevărul despre pragul critic prin care a trecut cuplul înainte de Survivor a uimit pe toată lumea

Alte știri

Erika are nevoie de 2.500 de lei lunar, după ce a fost operată din cauza unei malformații cardiace. Micuța, care nu a împlinit 4 ani, trebuie să urmeze, timp de un an, investigații și tratamente postoperatorii
Știri România 08:00
Erika are nevoie de 2.500 de lei lunar, după ce a fost operată din cauza unei malformații cardiace. Micuța, care nu a împlinit 4 ani, trebuie să urmeze, timp de un an, investigații și tratamente postoperatorii
Primarul cu cel mai bogat CV infracțional a fost reabilitat. Adrian Mladin este din nou om cinstit, după ce obișnuia să ceară mite de milioane de euro  
Analiză
Știri România 07:00
Primarul cu cel mai bogat CV infracțional a fost reabilitat. Adrian Mladin este din nou om cinstit, după ce obișnuia să ceară mite de milioane de euro  
Parteneri
Planul diabolic cu care Iranul poate ruina lumea cu toată opoziția SUA. General NATO: „Tot ce au nevoie sunt niște bărci și mine”
Adevarul.ro
Planul diabolic cu care Iranul poate ruina lumea cu toată opoziția SUA. General NATO: „Tot ce au nevoie sunt niște bărci și mine”
Cum a impresionat-o Gică Hagi pe Diana Șucu: “Este Dumnezeu pe bucata lui!”
Fanatik.ro
Cum a impresionat-o Gică Hagi pe Diana Șucu: “Este Dumnezeu pe bucata lui!”
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Financiarul.ro
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Superliga.ro (P)
O campioană în premieră după decenii?
O campioană în premieră după decenii?
Lucruri de urmărit în ultima etapă a sezonului regular din Superliga
Lucruri de urmărit în ultima etapă a sezonului regular din Superliga
Parteneri
Viviana Sposub nu își mai ascunde relația cu Iustin Chiroiu. Cum au apărut cei doi pe internet: „Nu e ușor să îți surprinzi iubita…” Video
Elle.ro
Viviana Sposub nu își mai ascunde relația cu Iustin Chiroiu. Cum au apărut cei doi pe internet: „Nu e ușor să îți surprinzi iubita…” Video
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Unica.ro
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii

Monden

Motivul pentru care concertul Mishei Miller se învârte în jurul numărului 13: „Dumnezeu mă călăuzește”
Exclusiv
Stiri Mondene 09 mart.
Motivul pentru care concertul Mishei Miller se învârte în jurul numărului 13: „Dumnezeu mă călăuzește”
Ce face Dana Rogoz seara și noaptea, când e acasă: „Dacă nu am un eveniment sau un spectacol de teatru”
Exclusiv
Stiri Mondene 09 mart.
Ce face Dana Rogoz seara și noaptea, când e acasă: „Dacă nu am un eveniment sau un spectacol de teatru”
Parteneri
Băiețel sau fetiță? Laura Cosoi a aflat sexul celui de-al cincilea copil: „Le facem o surpriză. Îmi place simbolistica!”
TVMania.ro
Băiețel sau fetiță? Laura Cosoi a aflat sexul celui de-al cincilea copil: „Le facem o surpriză. Îmi place simbolistica!”
Momentul când două mașini se izbesc violent pe un drum din județul Iași. Trei persoane au fost rănite
ObservatorNews.ro
Momentul când două mașini se izbesc violent pe un drum din județul Iași. Trei persoane au fost rănite
Ultima oră! Alertă alimentară în România! Un aliment consumat zilnic de români, retras de la vânzare! Aruncă-l imediat dacă îl ai în casă
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Alertă alimentară în România! Un aliment consumat zilnic de români, retras de la vânzare! Aruncă-l imediat dacă îl ai în casă
Parteneri
Dr. în nutriție oncologică: ”Vă rugăm din suflet nu beți mai mult de 2l de apă pe zi, pentru că nu obțineți decât un...
GSP.ro
Dr. în nutriție oncologică: ”Vă rugăm din suflet nu beți mai mult de 2l de apă pe zi, pentru că nu obțineți decât un...
Ce au remarcat americanii la noul model Dacia, denumit Striker: „Nu e o coincidență”
GSP.ro
Ce au remarcat americanii la noul model Dacia, denumit Striker: „Nu e o coincidență”
Parteneri
Trump l-a sunat pe Putin ca să discute de Iran. Președintele SUA spune că războiul este „aproape terminat”
Mediafax.ro
Trump l-a sunat pe Putin ca să discute de Iran. Președintele SUA spune că războiul este „aproape terminat”
Bărbatul înjunghiat de vecin, în Crevedia, a murit: A făcut...
StirileKanalD.ro
Bărbatul înjunghiat de vecin, în Crevedia, a murit: A făcut...
Accident mortal pe DN6, în Giurgiu! Momentul impactului dintre cele două autoturisme. Ce s-a văzut pe camera de bord
Wowbiz.ro
Accident mortal pe DN6, în Giurgiu! Momentul impactului dintre cele două autoturisme. Ce s-a văzut pe camera de bord
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
Wowbiz.ro
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Redactia.ro
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
S-a stins din viață fostul selecționer al Moldovei! Ce i-ar fi adus sfârșitul lui Engin Firat
KanalD.ro
S-a stins din viață fostul selecționer al Moldovei! Ce i-ar fi adus sfârșitul lui Engin Firat

Politic

Dominic Fritz spune că discută cu Nicușor Dan la Cotroceni într-o sală unde nu există microfoane
Politică 00:03
Dominic Fritz spune că discută cu Nicușor Dan la Cotroceni într-o sală unde nu există microfoane
PSD și AUR au blocat votul pentru Avocatul Poporului. Dominic Fritz: „Vor să o țină pe Renate Weber cât mai mult”
Politică 09 mart.
PSD și AUR au blocat votul pentru Avocatul Poporului. Dominic Fritz: „Vor să o țină pe Renate Weber cât mai mult”
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Campionatul MLS, zguduit de un scandal uriaș de pariuri! Americanii nu au milă în astfel de cazuri și au dictat o pedeapsă fără precedent
Fanatik.ro
Campionatul MLS, zguduit de un scandal uriaș de pariuri! Americanii nu au milă în astfel de cazuri și au dictat o pedeapsă fără precedent
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului