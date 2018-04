Cine sunt tinerii care au murit în accidentul produs pe centura Clujului. Octavian Rus, un bărbat de 22 de ani, a murit pe loc, după ce mașina în care se afla s-a dat de mai multe ori peste cap. La volanul autoturismului se afla prietenul său, Rareș Sabău, un tânăr de 32 de ani din Cluj, care s-a stins din viață la spital.

Alături de ei se mai aflau alți trei tineri care au fost răniți. Nenorocirea a avut loc din cauza unui șofer care a făcut o depășire riscantă. Omul a plecat nepăsător de la fața locului, însă a fost prins de polițiști.

Vestea că Octavian Rus și Rareș Sabău au murit i-a șocat pe cei care i-au cunoscut pe cei doi tineri din Cluj, scrie ziardecluj.ro. Apropiații lui Rareș au publicat ultima fotografie pe care tânărul a postat-o pe Facebook, cu câteva ore înainte de tragedie.

Sâmbătă seara, tânărul de 32 de ani (foto) era însoțit de patru prieteni cu care voia să meargă să bea „o bere”.

Pe șoseaua de centură Clujului, un șofer s-a angajat într-o depășire riscantă, iar Rareș, aflat la volanul mașinii sale, a tras puternic de volan ca să evite impactul. Autoturismul, în care se aflau cei cinci tineri, s-a răsturnat în câmp.

„Un conducător auto în vârstă de 23 de ani care se deplasa dinspre Cluj-Napoca spre Apahida pe centura de ocolire Vâlcele – Apahida a efectuat o depăşire neregulamentară trecând peste marcajul continuu longitudinal. Din partea opusă circula regulamentar un autoturism al cărui şofer a încercat să evite impactul, a tras brusc dreapta de volan, iar maşina a intrat în balans şi s-a răsturnat pe carosabil de mai multe ori. În maşină se aflau 5 persoane, iar în urma accidentului un pasager de 22 de ani a decedat, restul persoanelor fiind rănite, printre care şi şoferul care era în comă. Cel care a provocat accidentul şi-a continuat drumul ca şi când nimic nu s-ar fi întâmplat”, a declarat, pentru Mediafax.ro, purtătorul de cuvânt al IPJ Cluj, Traian Morar.

Octavian Rus (foto), un tânăr de 22 de ani, care se afla în mașină, a murit pe loc.

Rareș Sabău a fost transportat în comă la spital, unde s-a stins din viață. Trei prieteni de-ai lor au fost răniți în urma accidentului.

Unul dintre prietenii lui Rareș a scris un mesaj emoționant, după ce a aflat despre moartea celor doi tineri.

„Vreți să știți cine au fost victimele accidentului de pe centura Cluj-Napoca – Apahida? Au fost prietenii mei! Tineri, faini și mereu puși pe glume, și-au trăit viața, cu bune sau cu rele…

Mă leagă multe amintiri de șoferul Loganului, Rareș Sabău (cel cu șapcă albastră), care mi-a fost mereu un prieten apropiat și – vecinu’ de la 2 – timp de 23 de ani…

Când am citit inițial știrea pe ziardecluj.ro am trecut repede cu vederea… Știți cum e… „Nu mi se poate întâmpla mie, nu-i cunosc…” Ulterior aveam să aflu că… Rareș și Tavi (cel care a făcut selfie-ul) s-au dus să „bea o bere” – vorba noastră comună – sus de tot.

Ultima dată când m-am întâlnit cu victimele accidentului (exact in aceasta formula) a fost la ziua tânărului care a murit pe loc – Tavi. Nu eram invitat și eu oficial, dar m-am nimerit pe acolo. Nu era o problemă pentru el asta – m-a chemat cu ei la masă, am răs, am băut, am cântat – de parcă ne știam de o viață. Așa erau ei: prietenoși, oameni de omenie, te-ar fi ajutat dacă le-ai fi cerut ajutorul.

Iar cu Rareș (șoferul) m-am întâlnit acum aproximativ 2 săptămâni. Mergeam pe stradă având căștile în urechi. O dubă albă trece pe lângă mine și îmi face cu farurile, dar trec mai departe. Apoi mă sună: „Ce faci mă patroane (așa îmi mai zicea uneori Rareș)? Nu mai știi lumea?”

A tras pe dreapta mașina, în față la o biserică, și m-am întors la el. Am povestit cam 30 de minute. Multe. L-am întrebat când se însoară. Apoi am râs amândoi… L-am mai întrebat ce mai face Alex și ceilalți de la bloc. Pe parcursul discuției l-am simțit fericit. Mi-ar fi zis daca avea o problema. Mereu imi mai povestea cand ne vedeam. Era pe la 15:00, și urma să iasă din tură. Am rămas înțeleși că ne sunăm să ieșim la o bere – așa cum mereu o făceam -. Am dat mâna și ne-am zis: „pove”. N-aș fi crezut pentru nimic în lume că aia urma să fie ultima mea întâlnire cu el, prietenul meu de-o viață.

Ma doare sufletul foarte tare! Si sunt TRIST!!!!!

Dumnezeu să te odihnească în pace Rareș.

Dumnezeu să te odihnească în pace Tavi”, este mesajul lui Mihai C, un apropiat al tinerilor implicați în accident, citat de ziardecluj.ro

Cel care a provocat nenorocirea este un tânăr de 23 de ani a fost prins de polițiști în localitatea Răscruci. Bărbatul este cercetat penal pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă şi părăsirea locului accidentului fără încuviinţarea organelor de poliţie.

sursă foto: ziardecluj.ro