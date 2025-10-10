Comisia Europeană a anunțat o extindere majoră a infrastructurii europene de IA

Bogdan Tudor scrie că în loc să se noteze în media că Victor Negrescu e cel care a făcut cel mai mare efort pentru ca fabrica IA să fie construită în România, mulți alții au sărit să-și asume acum meritele.

Expertul și profesorul Digital Transformation a scris:

„La primul apel, România nu a depus un proiect pentru AI Factory. La al doilea apel, România NU a depus din nou proiect pentru AI Factory. Înainte de al treilea apel primesc un telefon de la Victor Negrescu, poți să contribui și tu în proiect? (…) Acum a apărut știrea în presă și în loc să înceapă cu Victor Negrescu pe primul rând eu nu am reușit să îl identific printre cei menționați. Cred că așa e la noi, când ceva iese, toți se grăbesc să își asume meritele și uită complet de toți cei care au depus efort și au făcut să se întâmple!”

Vineri, Comisia Europeană a anunțat o extindere majoră a infrastructurii europene de IA, cu șase fabrici noi de IA, care se alătură rețelei de fabrici de IA existente. Numărul total al fabricilor de IA ajunge la 19 în 16 state membre. Fabricile noi de IA vor fi înființate în Republica Cehă, Lituania, Țările de Jos, România, Spania și Polonia.

România se numără printre cele șase țări europene selectate în cadrul ultimei runde de evaluare a programului EuroHPC – AI Factories, o inițiativă europeană dedicată dezvoltării de centre de inteligență artificială și supercomputing.

Acest proiect va deveni un punct de referință pentru AI în România, integrat în cadrul european EuroHPC.

De asemenea, RO AI Factory va include achiziția și operarea unui supercomputer de ultimă generație optimizat pentru inteligență artificială, precum și dezvoltarea unui set de servicii și infrastructuri avansate dedicate cercetării, mediului de afaceri și sectorului public.

Ce includ domeniile prioritare de aplicare

Domeniile prioritare de aplicare includ:

– Producția și industria

– Securitatea cibernetică

– Științele vieții

– Serviciile publice digitale

– Sistemele autonome

Beneficiarii proiectului vor fi diverși, de la cercetători și universități, până la startup-uri, IMM-uri și instituții publice. Aceștia vor avea acces la resurse de calcul de înaltă performanță, seturi de date, instrumente software și programe de formare.

Impactul asupra României

„Prin această investiție strategică, România se așază la masa marilor actori europeni în domeniul inteligenței artificiale. Politehnica București are tradiția, expertiza și resursa umană necesară pentru a transforma acest proiect într-un motor de progres științific și economic. Este o oportunitate unică de a construi aici, în România, tehnologii de vârf care să influențeze întreaga societate”, a declarat Mihnea Costoiu, rectorul Universității Politehnica București.

„Rezultatul confirmă că România poate juca un rol important în transformarea digitală a Europei. RO AI Factory va fi piatra de temelie pentru viitoare proiecte europene de infrastructură AI, deschizând drumul către noi investiții, colaborări și parteneriate internaționale”, a spus dr. ing. Adrian-Victor Vevera, Director General ICI București.

