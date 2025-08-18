Giorgio practică o meserie neglijată de societatea modernă

Giorgio, în vârstă de 39 de ani, practică o meserie veche, deseori uitată sau neglijată de societatea modernă: păstoritul.

„Da, mă simt bine, câinii sunt buni, iar cu cei de la refugiu jucăm camicia, un joc de cărți în care mă distrez foarte mult”, a spus el.

O copilărie plină de sacrificii

Născut într-o familie numeroasă din România, cu unsprezece frați, Giorgio își amintește cu nostalgie de copilăria sa.

„Unul dintre frați a murit”, spune el cu tristețe.

Viața sa a fost marcată de muncă grea pe câmpuri și de o legătură profundă cu animalele, care reprezentau atât companie, cât și sursă de trai.

Relația specială cu animalele

Pentru Giorgio, fiecare oaie are un nume, iar câinii sunt parteneri de lucru.

„Ei fac parte din familia mea acum”, mărturisește el, în timp ce mângăie botul unui câine.

Nu folosește bastoane și nici nu ridică vocea; comunică cu animalele sale ca și cum ar fi oameni. În schimb, acestea îl urmează cu o încredere deplină.

Viața simplă, dar plină de sens

Giorgio locuiește într-o colibă mică lângă pășune, protejând și respectând natura. În caz de furtună, se grăbește să își adăpostească turma, indiferent cât de greu accesibile sunt locurile.

Ceea ce impresionează cel mai mult este capacitatea sa de a găsi fericirea în lucruri simple. Nu cere mult: doar ca animalele sale să fie bine, iarba să crească pe pajiști și ca soarele să răsară în fiecare dimineață. Într-o lume care se mișcă rapid, Giorgio trăiește în ritmul turmei sale, oferind o lecție despre bucuria vieții trăite cu modestie și autenticitate.

De asemenea, vă prezentăm povestea militarului român antrenat în trupele de comando care s-a făcut cioban. A asigurat pacea în zone de conflict din Africa.



