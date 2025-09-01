„Să stabilească reglementări obligatorii”

Centrul de consiliere pentru consumatori a intentat un proces la Tribunalul Regional Bremen. Armin Valet, reprezentantul centrului, solicită, de asemenea, ca legislativul „să stabilească reglementări obligatorii privind conținutul ambalajelor termocontractabile”.

Mondelez a redus cantitatea batoanelor de ciocolată Milka de la 100 la 90 de grame – și, în același timp, a majorat unele prețuri. Această acțiune a fost întâmpinată cu o serie de critici. Organizația de consumatori Foodwatch a numit acest lucru „cea mai flagrantă minciună a anului”.

Compania a anunțat la mijlocul lunii iulie că, pe întregul lanț de aprovizionare, costurile au crescut masiv. Pentru a rămâne competitivă, Mondelez a trebuit să ia „măsuri bine gândite”. Noua greutate a batoanelor de ciocolată a fost menționată clar pe ambalaj, iar clienții au fost informați și online.

Produse cu etichete de avertizare

Agenția pentru protecția consumatorilor vede lucrurile diferit. Luni, instituția a declarat că nu există nicio indicație clară. Noua cantitate este tipărită doar cu litere mici pe partea din față a ambalajului, ceea ce o face ușor de trecut cu vederea și adesea ascunsă de cutiile de carton din supermarketuri.

Ambalajul și designul au rămas aceleași, dar batonul în sine „a devenit imperceptibil, cu aproximativ un milimetru mai subțire”. Acest lucru, a spus aceasta, păcălește consumatorii.

„Oricine oferă mai puține produse în același ambalaj trebuie să indice acest lucru în mod clar și vizibil,” spun reprezentanții Agenției. Această cerere este justificată, așa cum s-a demonstrat deja în cazul de succes împotriva companiei Upfield. Furnizorul a redus cantitatea produsului său, Sanella, fără a modifica ambalajul. Prin urmare, instanța a solicitat anul trecut anunțuri clar vizibile care să indice cantitatea modificată.

Valet solicită ca producătorii să fie obligați să furnizeze o etichetă de avertizare pentru produsele cu conținut mai mic, timp de cel puțin șase luni. În plus, dimensiunea ambalajului trebuie să fie adecvată conținutului, implicit, să fie redusă ca dimensiuni.

