Băiețelul Andei, tânăra ucisă în Mureș, are 6 ani. Copilul se confruntă cu o realitate dificilă. Bunica acestuia spune că minorul trăiește cu frică și se trezește noaptea pentru a verifica dacă Emil Gând nu cumva se întoarce.

Bunica băiatului spune că i-a mărturisit copilului că mama lui „e plecată sus la Doamne-Doamne”, iar băiețelu a început să plângă și să îi ceară să se întoarcă pentru că începe școala.

„I-am spus că mama lui e plecată sus la Doamne-Doamne. Plângea. Îi spunea să vină acasă că începe școala”, a spus femeie, la Antena 3 CNN.

Localnicii se tem că Emil Gânj se va întoarce

Jandarmii păzesc în continuare casa familiei victimei, iar localnicii sunt în alertă din ziua în care Emil Gânj a dispărut. Un bărbat a povestit pentru sursa citată că nu s-a mai dus la muncă tocmai pentru că soția lui este extrem de speriată.

Acesta a explicat că toți localnicii se tem că va reveni criminalul la casa familiei victimei și sunt în alertă.

Mama Andei critică intervenția autorităților

Mama femeii a criticat intervenția autorităților și a polițiștilor și este convinsă că Emil Gânj nici nu va fi prins.

„Nici n-o să-l mai prindă. Văd că se fac eforturi, încă îl caută. Dar din păcate si mascații când au făcut percheziții n-au făcut la toate casele. Au fost case în care nu s-au băgat (…) Prima dată după ce a făcut crima, la 7 minute după ce el a ieșit din casă, a sosit mașina de poliție și i-am rugat să meargă să-l caute că a intrat în grădina lui.

Din păcate n-a vrut niciunul să se ducă decât după o oră după ce au venit mai multe mașini și câini de urmă. Nu și-au făcut treaba de la început, n-o să și-o facă nici acum”, a mai spus femeia.

Cronologia evenimentelor din Mureș

Anda Gyurcă, în vârstă de 23 de ani, a fost victima lui Emil Gânj. În februarie, ea a scăpat după ce fusese răpită de acesta. Gânj a reușit să intre în casa ei, s-o agreseze și să-i incendieze locuința.

Pe 8 iulie, Anda a fost ucisă, iar casa ei a fost din nou incendiată. Emil Gânj rămâne principalul suspect și este încă de negăsit. Polițiștii au demarat o operațiune amplă de căutare și sunt pe urmele bărbatului de mai bine de o lună.

Recent, șeful Poliției a solicitat inclusiv sprijinul voluntarilor pasionați de vânătoare care să se alăture operațiunii și să îl găsească pe bărbat. În timp ce autoritățile continuă căutările, comunitatea și familia victimei rămân în stare de alertă, cerând justiție și măsuri mai eficiente pentru prevenirea unor astfel de tragedii în viitor.

Cine este Emil Gânj

Emil Gânj este un bărbat din județul Mureș, cunoscut pentru fapte grave de violență și infracțiuni penale. El este suspectat că și-a ucis fosta parteneră în vârstă de 23 de ani și apoi a incendiat casa în care se afla corpul acesteia.

Emil Gânj are un trecut infracțional bogat, inclusiv o condamnare din 2008 pentru act sexual cu un minor, pentru care a primit o pedeapsă cu suspendare. Ulterior, a comis și o crimă în 2011, pentru care a fost condamnat, dar a fost eliberat condiționat înainte de termen.

Bărbatul a fost dat în urmărire națională după ce a dispărut în urma crimei de la Mureș. Poliția a mobilizat sute de efective pentru a-l căuta, dar nu a fost încă prins, iar cazul a stârnit proteste și controverse legate de modul în care autoritățile au gestionat prevenția și monitorizarea acestuia.

Emil Gânj a mai fost condamnat pentru fapte de violență

Emil Gânj are un istoric criminal grav, cu mai multe condamnări și evoluția cazurilor sale marcând o escaladare a violenței și a problemelor cu legea. În 2008, Emil Gânj a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare pentru act intim cu un minor.

În 2011, a comis o crimă pentru care a fost condamnat la o pedeapsă de 15 ani și șase luni de închisoare. Cu toate acestea, în 2020, a fost eliberat condiționat pentru bună purtare, decizie contestată de comisia din penitenciar, având în vedere gravitatea faptei.

Din februarie 2024, a început să manifeste violență împotriva fostei partenere, inclusiv incendierea locuinței acesteia. A fost emis un ordin de protecție împotriva lui, însă acesta a fost încălcat repetat.

În 2024, a fost condamnat la doi ani de închisoare pentru încălcarea ordinului de protecție, dar a fost dat în urmărire preventivă după ce a fugit. Mandatul de arestare pentru Gânj, emis în februarie 2024, a fost implementat în sistem abia anul acesta, o eroare gravă în cadrul Poliției Române.

