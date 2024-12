„Eu nu am spus niciodată că îmi este silă să stau la masă cu PSD. Cu referire la expresia «a te murdări de PSD», eu doar am citat din discursul colegilor de la USR. Poate nu am fost explicit, oricum metafora este dură. Oamenii politici cu experiență, care pun pe primul plan interesul public, nu pleacă de la masa negocierilor pentru atâta lucru”, a afirmat Ciprian Ciucu.

„PSD este esențial în formarea unei coaliții stabile, iar România are nevoie de stabilitate și credibilitate. În consecință, cred că are nevoie și de PSD, partid declarat pro-european”, a adăugat el.

Ciolacu a anunțat că PSD iese din negocierile pentru noul Guvern

Premierul și președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat joi, 19 decembrie, pe Facebook, că, din cauza neînțelegerilor din coaliție, PSD iese din negocierile pentru formarea viitorului Guvern.

„Nu poți să stabilești ceva concret cu oameni care una vorbesc în interior și alta vorbesc în fața presei. Nu poți face nimic cu așa-ziși parteneri cărora le e «silă» să stea la masă cu tine și care au impresia că așa se «murdăresc». PSD a suportat destul astfel de atitudini, fără să comenteze și fără să își pună poalele în cap așa cum au făcut ceilalți. Acest mod de lucru este total contraproductiv în fața oamenilor”, a transmis Marcel Ciolacu.

Recomandări ANALIZĂ Scenariile pentru noul Guvern după suceala PSD în doar 16 ore

Decizia surprinzătoare luată de PSD a venit în pline negocieri pentru formarea viitorului Guvern, între PSD-PNL-USR-UDMR, negocieri în care se stabilise programul de guvernare și urma să se decidă împărțirea ministerelor.

PSD a ieșit din negocieri din cauza declarațiilor lui Ciprian Ciucu (PNL)

La scurt timp, surse apropiate premierului Marcel Ciolacu au precizat pentru Libertatea că nemulțumirea șefului PSD a atins punctul maxim când Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL, i-a acuzat la Euronews România pe social-democrați că ei „nu doreau USR la masă”, în timp ce liberalii voiau și tot Ciucu a spus anterior, dar informal, că liberalilor le este „silă” să negocieze cu PSD și că „se murdăresc”.

Ciprian Ciucu este prim-vicepreședintele PNL, partid condus interimar de Ilie Bolojan de luna trecută, după ce Nicolae Ciucă și-a dat demisia. Tot atunci, vechea conducere a demisionat, cu excepția lui Dan Motreanu.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News