Reconfigurarea șoselelor Ștefan cel Mare și Mihai Bravu

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu (PNL), continuă întâlnirile de lucru cu primarii sectoarelor Bucureștiului. Acesta a discutat cu Rareș Hopincă, primarul PSD al sectorului 2.

„Nu sunt festivisme, ci efectiv ne coordonăm, decidem cine ce face, asumăm termene, discutăm amănuntele tehnice pentru a debloca sau pentru a inția noi proiecte de investiții în București”, a precizat Ciprian Ciucu.

Cei doi au vorbit despre o serie de proiecte majore, inclusiv despre transformarea marilor artere din sectorul 2, în special șoselele Ștefan cel Mare și Mihai Bravu, nodul intermodal Petricani sau despre amenajarea minimală a parcurilor Verdi și Tei.

„Chiar dacă venim din zone politice diferite, cred că administrația trebuie să pună pe primul loc proiectele care aduc rezultate pentru oameni. Bucureștiul are nevoie de colaborare și de proiecte făcute împreună, iar întâlnirea de astăzi a fost un pas important în această direcție”, a spus și Rareș Hopincă.

Lista principalelor proiecte discutate

Ciprian Ciucu a detaliat, într-o postare pe Facebook, principalele proiecte discutate.

„1. Cum încă ALPAB încă suferă (lipsă capacitate și datorii), Primăria Sectorului 2 își va asuma în acest an întreținerea, curățare și amenajare minimală rapidă a parcului Verdi și a parcului Tei, partea dinspre lac, neîngrijită acum;

2. Continuăm dar cu mai multă atenție pe calitatea lucrărilor și regenerarea zonei „Moșilor vechi”, reconfigurare a 18 străzi din arealul Bd. Carol I – str. Sfântul Ștefan – Calea Călărașilor – Bd. Corneliu Coposu – Bd. Hristo Botev;

3. Serviciul de Urbanism din cadrul PMB va sprijini cu soluții amenajări de piațete (sectorul 2 are cele mai multe) cu accent pe deschiderea spațiilor către pietoni – proiect pilot pe piațeta de pe str. Licurg, din fața Bisericii Popa Rusu;

4. Reconfigurarea șoselelor Ștefan cel Mare și Mihai Bravu, pentru a le transforma din „tunele de trafic” în spații care să armonizeze circulația cu autoturisme individuale, transportul public, transportul alternativ, spațiile verzi și zonele pietonale generoase;

5. Nodul intermodal Petricani va combina următoarele proiecte: (1) Extinderea liniei de tramvai; (2) Extinderea liniei de metrou M2; (3) Pasaj peste linia de tren; (4) Park and ride;

6. Am decis să dăm în administrare temporară către PS2 Parcul Circului pentru ca acesta să facă o investiție și să îl reabiliteze. Acum este un dezastru. După reabilitare, va reveni în administrarea PMB. Investiția va include refacerea sistemelor de irigații și alimentare a lacului, plantarea de noi arbori;

7. Crearea unui nou acces pentru parcarea Arenei Naționale, care acum nu poate fi utilizată în timpul evenimentelor din motive de siguranță, din cauza proximității cu căile de acces pietonale. Necesită expropriere;

8. Crearea unei baze sportive în aer liber pe terenul din jurul turnului de parașutism (ex. vedeți baza sportivă Cristina Neagu din sectorul 6);

9. Valorificarea terenului din str. Mihai Nicolae Cazan și amenajarea promenadei de-a lungul canalului Colentina, parte a salbei de lacuri”, a spus primarul Ciprian Ciucu.