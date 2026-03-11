Reconfigurarea șoselelor Ștefan cel Mare și Mihai Bravu

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu (PNL), continuă întâlnirile de lucru cu primarii sectoarelor Bucureștiului. Acesta a discutat cu Rareș Hopincă, primarul PSD al sectorului 2.

„Nu sunt festivisme, ci efectiv ne coordonăm, decidem cine ce face, asumăm termene, discutăm amănuntele tehnice pentru a debloca sau pentru a inția noi proiecte de investiții în București”, a precizat Ciprian Ciucu.

Cei doi au vorbit despre o serie de proiecte majore, inclusiv despre transformarea marilor artere din sectorul 2, în special șoselele Ștefan cel Mare și Mihai Bravu, nodul intermodal Petricani sau despre amenajarea minimală a parcurilor Verdi și Tei.

„Chiar dacă venim din zone politice diferite, cred că administrația trebuie să pună pe primul loc proiectele care aduc rezultate pentru oameni. Bucureștiul are nevoie de colaborare și de proiecte făcute împreună, iar întâlnirea de astăzi a fost un pas important în această direcție”, a spus și Rareș Hopincă.

Lista principalelor proiecte discutate

Ciprian Ciucu a detaliat, într-o postare pe Facebook, principalele proiecte discutate.

„1. Cum încă ALPAB încă suferă (lipsă capacitate și datorii), Primăria Sectorului 2 își va asuma în acest an întreținerea, curățare și amenajare minimală rapidă a parcului Verdi și a parcului Tei, partea dinspre lac, neîngrijită acum;

2. Continuăm dar cu mai multă atenție pe calitatea lucrărilor și regenerarea zonei „Moșilor vechi”, reconfigurare a 18 străzi din arealul Bd. Carol I – str. Sfântul Ștefan – Calea Călărașilor – Bd. Corneliu Coposu – Bd. Hristo Botev;

3. Serviciul de Urbanism din cadrul PMB va sprijini cu soluții amenajări de piațete (sectorul 2 are cele mai multe) cu accent pe deschiderea spațiilor către pietoni – proiect pilot pe piațeta de pe str. Licurg, din fața Bisericii Popa Rusu;

4. Reconfigurarea șoselelor Ștefan cel Mare și Mihai Bravu, pentru a le transforma din „tunele de trafic” în spații care să armonizeze circulația cu autoturisme individuale, transportul public, transportul alternativ, spațiile verzi și zonele pietonale generoase;

5. Nodul intermodal Petricani va combina următoarele proiecte: (1) Extinderea liniei de tramvai; (2) Extinderea liniei de metrou M2; (3) Pasaj peste linia de tren; (4) Park and ride;

6. Am decis să dăm în administrare temporară către PS2 Parcul Circului pentru ca acesta să facă o investiție și să îl reabiliteze. Acum este un dezastru. După reabilitare, va reveni în administrarea PMB. Investiția va include refacerea sistemelor de irigații și alimentare a lacului, plantarea de noi arbori;

7. Crearea unui nou acces pentru parcarea Arenei Naționale, care acum nu poate fi utilizată în timpul evenimentelor din motive de siguranță, din cauza proximității cu căile de acces pietonale. Necesită expropriere;

8. Crearea unei baze sportive în aer liber pe terenul din jurul turnului de parașutism (ex. vedeți baza sportivă Cristina Neagu din sectorul 6);

9. Valorificarea terenului din str. Mihai Nicolae Cazan și amenajarea promenadei de-a lungul canalului Colentina, parte a salbei de lacuri”, a spus primarul Ciprian Ciucu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu CEO-ul grupului Schwarz, care deține Lidl, Kaufland şi La Cocoş. Ce s-a discutat la Palatul Victoria
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Viva.ro
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Oana Țoiu face lumină în scandalul privind repatrierea fiicei lui Victor Ponta. Ce a declarat, clar, ministra de Externe
Unica.ro
Oana Țoiu face lumină în scandalul privind repatrierea fiicei lui Victor Ponta. Ce a declarat, clar, ministra de Externe
Veste neașteaptă în showbiz! Celebra actriță, iubită de toți românii, a dezvăluit că este bisexuală și are acum o relație cu o femeie: „Sunt foarte mândră...”
Elle.ro
Veste neașteaptă în showbiz! Celebra actriță, iubită de toți românii, a dezvăluit că este bisexuală și are acum o relație cu o femeie: „Sunt foarte mândră...”
gsp
„Ești om în toată firea, cum umblai fără carnet?”. Răspunsul surprinzător al fostului fotbalist încarcerat pentru condus repetat fără permis
GSP.RO
„Ești om în toată firea, cum umblai fără carnet?”. Răspunsul surprinzător al fostului fotbalist încarcerat pentru condus repetat fără permis
Cadou de jumătate de milion de dolari pentru Jutta Leerdam! Reacția celebrei patinatoare a devenit virală. Iată ce a primit sportiva
GSP.RO
Cadou de jumătate de milion de dolari pentru Jutta Leerdam! Reacția celebrei patinatoare a devenit virală. Iată ce a primit sportiva
Parteneri
VIDEO Prima apariție a Ginei Pistol la TV. Avea 19 ani, iar Mircea Badea și Oreste „au încolțit-o” cu glume și aluzii picante. Ce subiecte intime a dezvăluit
Libertateapentrufemei.ro
VIDEO Prima apariție a Ginei Pistol la TV. Avea 19 ani, iar Mircea Badea și Oreste „au încolțit-o” cu glume și aluzii picante. Ce subiecte intime a dezvăluit
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Sunt sau nu căsătoriți?
Avantaje.ro
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Sunt sau nu căsătoriți?
Liviu Vârciu și-a deschis porțile vilei din Băneasa! Are buncăr anti-atomic, cinema privat și a primit 50.000€ de la un prieten celebru ca să termine casa. Vezi imagini rare din interior!
Tvmania.ro
Liviu Vârciu și-a deschis porțile vilei din Băneasa! Are buncăr anti-atomic, cinema privat și a primit 50.000€ de la un prieten celebru ca să termine casa. Vezi imagini rare din interior!

Alte știri

Ce avioane și echipamente militare vor să aducă americanii în România și pentru care a ieșit scandal în Parlament, la votarea deciziei CSAT
Știri România 18:43
Ce avioane și echipamente militare vor să aducă americanii în România și pentru care a ieșit scandal în Parlament, la votarea deciziei CSAT
Se schimbă vremea în România. ANM: „Mase de aer rece de origine polară se vor extinde și spre țara noastră”
Știri România 17:11
Se schimbă vremea în România. ANM: „Mase de aer rece de origine polară se vor extinde și spre țara noastră”
Parteneri
„Gata cu scuzele!” Criza locuințelor, între modelul Clujului și „Planul Simion”, în Parlamentul European
Adevarul.ro
„Gata cu scuzele!” Criza locuințelor, între modelul Clujului și „Planul Simion”, în Parlamentul European
Paradoxul de la Kogălniceanu: americanii aduc avioane pentru războiul din Iran într-o bază modernizată de un oligarh apropiat de Putin
Fanatik.ro
Paradoxul de la Kogălniceanu: americanii aduc avioane pentru războiul din Iran într-o bază modernizată de un oligarh apropiat de Putin
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Financiarul.ro
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Parteneri
Eva Zaharescu, apariție foarte sexy pe internet. Fiica Andreei Berecleanu a pozat în vacanță, îmbrăcată în costume de baie sumare. Foto
Elle.ro
Eva Zaharescu, apariție foarte sexy pe internet. Fiica Andreei Berecleanu a pozat în vacanță, îmbrăcată în costume de baie sumare. Foto
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Unica.ro
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Wow! Impresionant cum arată casa Gabrielei Firea! Are o cameră cu pereții tapetați cu icoane de sus până jos, sufrageria e transformată în submarin, cu hublouri, însă un alt detaliu a atras atenția absolut tuturor
Viva.ro
Wow! Impresionant cum arată casa Gabrielei Firea! Are o cameră cu pereții tapetați cu icoane de sus până jos, sufrageria e transformată în submarin, cu hublouri, însă un alt detaliu a atras atenția absolut tuturor

Monden

„Chefi la cuțite”, 11 martie 2026. Se lasă cu ceartă în platoul show-ului culinar de la Antena 1
Stiri Mondene 17:25
„Chefi la cuțite”, 11 martie 2026. Se lasă cu ceartă în platoul show-ului culinar de la Antena 1
Ianca Simion se confruntă cu anxietatea: „A început să îmi afecteze calitatea vieții”. Mărturisirile făcute de fiica lui Răzvan Simion
Stiri Mondene 16:15
Ianca Simion se confruntă cu anxietatea: „A început să îmi afecteze calitatea vieții”. Mărturisirile făcute de fiica lui Răzvan Simion
Parteneri
Aici e alături de Roxana Hulpe, fina lui, dar cine e soția lui Cosmin Stan? Vezi imagini rare cu familia și află cu ce se ocupă partenera lui, care a ales o carieră departe de TV!
TVMania.ro
Aici e alături de Roxana Hulpe, fina lui, dar cine e soția lui Cosmin Stan? Vezi imagini rare cu familia și află cu ce se ocupă partenera lui, care a ales o carieră departe de TV!
Scene intime în văzul tuturor, într-un club din Oradea. Protagoniştii, doi agenţi de la Crimă Organizată
ObservatorNews.ro
Scene intime în văzul tuturor, într-un club din Oradea. Protagoniştii, doi agenţi de la Crimă Organizată
Cea mai gravă DECIZIE OFICIALĂ de până acum pentru OANA ȚOIU! DA, s-a ajuns aici! 😱👇Șocant cine a apărut din umbră și i-a dat cea mai devastatoare lovitură di.
Libertateapentrufemei.ro
Cea mai gravă DECIZIE OFICIALĂ de până acum pentru OANA ȚOIU! DA, s-a ajuns aici! 😱👇Șocant cine a apărut din umbră și i-a dat cea mai devastatoare lovitură di.
Parteneri
Forbes a publicat topul miliardarilor pe anul 2026 » Pe ce loc se clasează Ion Țiriac după ce averea lui a crescut
GSP.ro
Forbes a publicat topul miliardarilor pe anul 2026 » Pe ce loc se clasează Ion Țiriac după ce averea lui a crescut
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
GSP.ro
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
Parteneri
(DOCUMENTE) Autoritățile române au clasificat la regim „secret” cererea administrației SUA pentru București. Cum votează Parlamentul, ce alte solicitări a mai primit de la Nicușor Dan
Mediafax.ro
(DOCUMENTE) Autoritățile române au clasificat la regim „secret” cererea administrației SUA pentru București. Cum votează Parlamentul, ce alte solicitări a mai primit de la Nicușor Dan
VIDEO Crimă în Crevedia! Și-a ucis rivalul în mijlocul șoselei. „E nebun”
StirileKanalD.ro
VIDEO Crimă în Crevedia! Și-a ucis rivalul în mijlocul șoselei. „E nebun”
Bugetul pe 2026 aduce bani în plus pentru unii pensionari. Cine poate primi până la 1.000 de lei, deși pensiile rămân înghețate
Wowbiz.ro
Bugetul pe 2026 aduce bani în plus pentru unii pensionari. Cine poate primi până la 1.000 de lei, deși pensiile rămân înghețate
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cristina Spătar rupe tăcerea despre soțul ei! Cât de gelos este Vicențiu Mocanu: „Știe tot ce vorbesc”
Wowbiz.ro
Cristina Spătar rupe tăcerea despre soțul ei! Cât de gelos este Vicențiu Mocanu: „Știe tot ce vorbesc”
Se implică sau nu România în războiul din Iran? Donald Trump, cerință expresă pentru Nicușor Dan în legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu
Redactia.ro
Se implică sau nu România în războiul din Iran? Donald Trump, cerință expresă pentru Nicușor Dan în legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu
A ieșit la iveală rezultatul autopsiei băiețelului de un an și nouă luni care s-a stins la spitalul de copii din Iași. Ce i-a adus sfârșitul
KanalD.ro
A ieșit la iveală rezultatul autopsiei băiețelului de un an și nouă luni care s-a stins la spitalul de copii din Iași. Ce i-a adus sfârșitul

Politic

Cererea SUA pentru a amplasa în România avioane și trupe a fost aprobată de Parlament: AUR a făcut scandal la dezbatere
BREAKING NEWS
Politică 18:21
Cererea SUA pentru a amplasa în România avioane și trupe a fost aprobată de Parlament: AUR a făcut scandal la dezbatere
Ciprian Ciucu s-a întâlnit cu Rareș Hopincă, primarul sectorului 2. Care sunt principalele proiecte discutate de cei doi
Politică 17:59
Ciprian Ciucu s-a întâlnit cu Rareș Hopincă, primarul sectorului 2. Care sunt principalele proiecte discutate de cei doi
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Ia CFR Cluj licenţa?! Iuliu Mureşan a dat ultimele detalii despre situaţia financiară: „Suntem monitorizaţi de UEFA!” 
Fanatik.ro
Ia CFR Cluj licenţa?! Iuliu Mureşan a dat ultimele detalii despre situaţia financiară: „Suntem monitorizaţi de UEFA!” 
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața
Spotmedia.ro
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața