Femeia, în vârstă de 55 de ani, a apărut ținând în mână un cuțit în timp ce un grup de aproximativ 20 de ruși care fluturau steaguri ale Rusiei s-a adunat luni seară în orașul de coastă Larnaca. Aceștia urmau să pornească într-un convoi de mașini prin oraș.

In Larnaca (Cyprus),during a rally for the rally in honor of the Flag Day of Russia,the Russian activist were attacked by a woman with a knife



She has already been identified-she is from Kiev,living in Cyprus for 20 years



She has already been identified-she is from Kiev,living in Cyprus for 20 years