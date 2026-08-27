Circulația trenurilor a fost restricționată

Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A. a anunțat joi seară că, începând cu ora 20:46, instalația de centralizare electronică (CE) din stația CF Fetești, de pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Constanța, a fost nefuncțională.

Trenurile au staționat temporar în stația CF Fetești și în stațiile adiacente, până la remedierea defecțiunii și restabilirea funcționării instalației. A fost oprită circulația trenurilor pe relațiile Constanța – București și Fetești – Țăndărei.

„Instalația de centralizare electronică asigură comandarea și controlul în condiții de siguranță al macazurilor și semnalelor feroviare din stație. În cazul nefuncționării acesteia, circulația trenurilor este restricționată până la aplicarea măsurilor tehnice și operaționale necesare”, a transmis CFR.

Defecțiunea a fost remediată într-o oră

CFR a precizat, ulterior, că defecțiunea înregistrată a fost remediată după aproximativ o oră, la 21:50.

„În urma finalizării intervenției și a verificărilor tehnice necesare, instalația de centralizare electronică a fost repusă în funcțiune, iar circulația trenurilor pe relațiile Constanța – București și Fetești – Țăndărei a fost reluată în condiții de siguranță”, potrivit sursei citate.

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