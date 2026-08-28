Cum a început totul

Conform sursei citate, șoferul și-a conectat mașina la stația de încărcare pe 17 mai 2025, la ora 18.57. Procesul de încărcare a durat doar 36 de minute, timp în care vehiculul său a consumat 4,89 kWh de energie, costul estimat fiind de 1,26 dolari canadieni.

Totuși, din cauza unei erori tehnice, stația și-a pierdut conexiunea cu serverele centrale ale rețelei Hypercharge, ceea ce a împiedicat transmiterea mesajului de finalizare a sesiunii de încărcare.

Această defecțiune a dus la o situație absurdă: sesiunea de încărcare a fost considerată activă timp de 464 zile, 18 ore, 12 minute și 40 de secunde, până pe 25 august 2026, ora 13.09, când stația și-a reluat conexiunea.

Sistemul central al rețelei a calculat costul sesiunii pe baza unui tarif de 2 dolari canadieni pe oră, ceea ce a generat o factură de 22.308,42 dolari canadieni. Suma echivalează cu 16.077,68 dolari SUA sau cu 13.812,41 euro.

Reţeaua Hypercharge a reacţionat deja public la această informaţie

Hypercharge a confirmat situația și a explicat că problema a fost cauzată de o eroare software care a permis calculul greșit al duratei și costului sesiunii de încărcare.

Suma facturii nu a fost debitată de pe cardul clientului, iar factura a fost anulată integral, inclusiv cei 1,26 dolari canadieni, care reprezentau costul real al energiei consumate.

În plus, clientul a primit 50 de dolari în contul său din aplicație, ca gest de compensare pentru această neplăcere.

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