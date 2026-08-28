CRONOLOGIE 6 luni de război în Iran. Cum a evoluat conflictul pe care Donald Trump îl numea „o mică excursie”

Deși Washingtonul și-a redus constant pretențiile – de la capitularea totală a regimului de la Teheran la simpla redeschidere a Strâmtorii Ormuz –, obiectivele sale rămân neatinse, în timp ce conflictul a generat o criză profundă în Orientul Mijlociu, costuri uriașe pentru consumatorii din întreaga lume și o erodare a influenței internaționale a Americii.

Iată o cronologie a conflictului, începând cu 28 februarie:

28 Februarie:

Statele Unite și Israelul au lansat lovituri militare comune împotriva Iranului, ucigându-l pe Liderul Suprem al Iranului de la acea vreme, Ali Khamenei, și alți înalți oficiali.

Corpul Gărzilor Revoluției Islamice (IRGC) a lansat o operațiune de represalii, trăgând rachete și drone asupra bazelor militare americane din Orientul Mijlociu și asupra unor ținte din Israel.

Momentul în care a fost distrus Palatul Prezidențial în care era Ali Khamenei

2 Martie:

Gruparea libaneză Hezbollah a declarat că a lansat rachete și drone către Israel. Forțele de Apărare ale Israelului au afirmat că au lansat lovituri aeriene „în forță” pe teritoriul Libanului ca răspuns, menționând că au început să acționeze „împotriva deciziei Hezbollah de a se alătura campaniei”.

3 Martie:

Comandantul adjunct al Marinei IRGC, Mohammad Akbarzadeh, a declarat că Strâmtoarea Ormuz se află sub controlul total al Iranului.

8 Martie:

Adunarea Experților din Iran a anunțat că Mojtaba Khamenei, fiul lui Ali Khamenei, a fost ales drept noul Lider Suprem al Iranului.

Infografic generat cu ajutorul AI

12 Martie:

În primele sale remarci publice, Mojtaba Khamenei a cerut menținerea închiderii Strâmtorii Ormuz și a îndemnat țările vecine să închidă bazele americane.

13 Martie:

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că armata americană a efectuat raiduri de bombardament asupra unor ținte militare de pe insula iraniană Kharg, un centru cheie de export de petrol prin care trece cea mai mare parte a livrărilor de țiței ale țării.

21 Martie:

Trump a amenințat că va lovi infrastructura energetică a Iranului, cu excepția cazului în care Teheranul redeschide complet Strâmtoarea Ormuz în 48 de ore. Ulterior, a amânat atacurile de două ori, prima dată cu cinci zile și apoi cu 10 zile, pe 23, respectiv 26 martie.

Statele Unite și Israelul au atacat instalația iraniană de îmbogățire a uraniului de la Natanz, în timp ce rachetele iraniene au lovit ținte din sudul Israelului.

24 Martie:

Canalul 12 din Israel a relatat că Statele Unite au trimis Teheranului un plan de pace în 15 puncte, prin intermediul Pakistanului, într-o încercare de a pune capăt războiului.

28 Martie:

Forțele armate houthi din Yemen au declarat că au lansat un baraj de rachete balistice vizând „situri militare israeliene sensibile” din sudul Israelului. Observatorii locali au spus că atacurile par să semnaleze intrarea oficială a rebelilor Houthi în conflictul regional aflat în extindere.

3 Aprilie:

Forțele iraniene au doborât un avion american F-15E Strike Eagle deasupra sud-vestului Iranului, declanșând o operațiune americană la scară largă de căutare și salvare în condiții de luptă, implicând forțe speciale și aeronave. Un membru al echipajului a fost salvat rapid, în timp ce al doilea a fost recuperat după o căutare extinsă, în timpul operațiunii fiind pierdute aeronave americane suplimentare.

6 Aprilie:

Iranul a respins planul de pace în 15 puncte, dar a transmis răspunsul său prin intermediul Pakistanului într-un document cu 10 puncte, cerând în același timp încetarea permanentă a conflictului.

8 Aprilie:

Iranul și Statele Unite au convenit asupra unei încetări a focului de două săptămâni. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ulterior că acordul nu include Libanul. Israelul a lansat cel mai puternic bombardament asupra Libanului de la începutul războiului.

11 Aprilie:

Înalți oficiali americani și iranieni au purtat discuții la Islamabad, Pakistan. În pofida negocierilor intense, cele două părți nu au reușit să ajungă la un acord.

12 Aprilie:

Trump a declarat că Marina SUA va începe să blocheze navele care încearcă să intre sau să iasă din Strâmtoarea Ormuz.

16 Aprilie:

Libanul și Israelul au ajuns la un acord de încetare a focului pe o perioadă de 10 zile, mediat de Statele Unite. Acordul a marcat prima pauză după mai mult de o lună de lupte între Israel și Hezbollah, care au ucis peste 2.000 de persoane.

23 Aprilie:

Trump a ordonat Marinei SUA să distrugă orice ambarcațiune iraniană care amplasează mine în Strâmtoarea Ormuz.

3 Mai:

Statele Unite au lansat „Proiectul Libertatea” pentru a escorta navele comerciale prin Strâmtoarea Ormuz. Operațiunea a fost ulterior suspendată de Trump, care a invocat progrese în negocierile cu Iranul.

15 Mai:

Israelul și Libanul au convenit să prelungească încetarea focului cu 45 de zile.

23 Mai:

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei, a declarat că Iranul și Statele Unite lucrează la finalizarea unui memorandum de înțelegere, după ce Trump a afirmat că administrația sa se află „în stadiile finale ale” negocierilor de pace cu Iranul.

3 Iunie:

Israelul și Libanul au convenit să pună în aplicare un armistițiu. Cele două părți au convenit, de asemenea, să avanseze crearea unor „zone pilot” în Liban din care Hezbollah va fi exclus.

7 Iunie:

Israelul a lansat lovituri aeriene asupra suburbiei sudice a Beirutului, capitala Libanului. Iranul a răspuns trăgând mai multe valuri de rachete asupra unor ținte israeliene.

11 Iunie:

Principalul comandament militar al Iranului, Comandamentul Central Khatam al-Anbiya, a anunțat închiderea completă a Strâmtorii Ormuz.

Iranul a lansat atacuri cu rachete și drone împotriva unor ținte militare americane din Bahrain, Kuweit și Iordania, ca represalii pentru atacurile SUA.

14 Iunie:

Pakistanul a anunțat că Statele Unite și Iranul au ajuns la un acord de pace în urma unor negocieri intense, ambele părți confirmând ulterior înțelegerea.

18 Iunie:

Statele Unite și Iranul au semnat un memorandum de înțelegere, lansând o perioadă de negociere de 60 de zile vizând atingerea unui acord final.

26 Iunie:

Comandamentul Central al SUA a efectuat lovituri împotriva Iranului ca un „răspuns puternic” la presupusul atac iranian cu dronă asupra unei nave comerciale care tranzita Strâmtoarea Ormuz cu o zi înainte.

28 Iunie:

IRGC a lansat rachete balistice și drone asupra unor facilități militare americane din Kuweit și Bahrain, ca răspuns la loviturile aeriene ale SUA.

1 Iulie:

O sursă informată a declarat pentru Xinhua că discuții indirecte între Statele Unite și Iran erau în curs de desfășurare la Doha, sub medierea Qatarului și a Pakistanului, axându-se pe implementarea memorandumului de înțelegere.

8 Iulie:

Statele Unite au lansat atacuri asupra a 80 de ținte iraniene, iar în răspuns, IRGC din Iran a atacat 85 de baze militare americane din Bahrain și Kuweit, într-o nouă rundă de escaladare a tensiunilor regionale.

Trump a declarat că armistițiul cu Iranul „s-a terminat” și că nu mai dorește să aibă de-a face cu Iranul.

18 Iulie:

Viceministrul iranian de Externe pentru Afaceri Legale și Internaționale, Kazem Gharibabadi, a declarat că Iranul a încetat îndeplinirea obligațiilor sale conform memorandumului de înțelegere.

3 August:

Trump a spus că discuțiile cu Iranul „se desfășoară chiar acum”, adăugând că „aceasta este o ultimă șansă”.

17 August:

Fereastra de 60 de zile pe care Washingtonul și Teheranul și-au stabilit-o pentru a elabora un acord de pace final a expirat.

19 August:

Trump a anunțat ceea ce a descris ca fiind „cea mai zdrobitoare operațiune economică întreprinsă vreodată” împotriva oricărei țări care oferă un colac de salvare Iranului, după ce ar fi instruit cu o zi înainte trimișii săi de top să oprească discuțiile cu Iranul.

23 August:

Oficialul cu rang înalt din domeniul securității din Iran, Mohsen Rezaei, a avertizat că țara va considera participarea sau susținerea oricărui stat la operațiunea economică anti-iraniană a SUA drept un „act de război”.

24 August:

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a amenințat Iranul cu „un Ziua Z economică”, anunțând un val de noi sancțiuni menite să izoleze și mai mult țara.

28 August:

Ministrul iranian de Externe, Seyed Abbas Araghchi, a declarat că diplomația cu Statele Unite poate reveni pe drumul cel bun dacă Washingtonul realizează că presiunea împotriva Teheranului nu funcționează. ■

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