Şeful Executivului a anunțat că a fost ”o întâlnire foarte constructivă”, precizând că negocierile vor continua şi miercuri, 12 mai, cu alţi oficiali ai acestui for.

„Am avut o întâlnire foarte constructivă cu preşedintele Comisiei Europene pentru negocierile privind PNRR, aşa cum confirmă şi Ursula von der Leyen. România are un plan ambiţios de creştere economică sustenabilă, în urma pandemiei. Negocierile şi întâlnirile continuă şi mâine”, a scris Florin Cîţu pe pagina sa de Facebook.

La rândul său, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis, marți seară, 11 mai, că ”lucrăm împreună cu România pentru a finaliza un plan solid de redresare şi rezilienţă, cât mai curând posibil”.

„Mulţumesc prim-ministrului Florin Cîţu pentru întâlnirea constructivă. Lucrăm împreună cu România pentru a finaliza un plan solid de redresare şi rezilienţă, cât mai curând posibil. Progrese bune în ceea ce priveşte reformele”, a scris şefa Comisiei Europene pe Twitter.

