Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a oferit asistență medicală unui pasager aflat în dificultate în timpul unui zbor de la Rio de Janeiro, la Bruxelles. Ursula von der Leyen are titlul de doctor în medicină și a lucrat ca medic rezident la o clinică de Ginecologie din Hanovra, între 1988 și 1992.

Cea mai scundă și cea mai înaltă femeie din lume s-au întâlnit la un ceai, la Londra, în cadrul unui eveniment organizat de Guiness World Records. Ele au vorbit despre modă, machiaj și îngrijire corporala. Indianca Jyoti Amge, are 63 de centimetri înălțime, in timp ce turcoaica Rumeysa Gelgi are 2,15 metri.

La nici 24 de ore de la inaugurare, primul tren electric Alstom Coradia s-a defectat. Potrivit Autorității pentru Reformă Feroviară, computerul de bord a suferit o eroare, astfel că drumul programat a trebuit anulat. Acesta este primul tren cumpărat de România în ultimii 20 de ani dintr-un lot de 37 de garnituri.

Milionarul Dorel Tamaș, urmărit internațional timp de 13 ani, a scăpat de închisoare prin prescriere. Dorel Tamaș s-a remarcat mediatic în anii ‘90 prin bogăția acumulată, iar pe numele lui exista un mandat internațional de arestare. Conform unor surse, Tamaș ar fi locuit în acestă perioadă în Dubai.

O banană lipită cu bandă adezivă de un perete alb s-a vândut cu 6,2 milioane de dolari la o licitație de doar 5 minute din Londra. Cumpărătorul, un atrenprenor crypto, a primit un certificat de autenticitate, precum și instrucțiuni de instalare pentru a înlocui banana atunci când se strică.

