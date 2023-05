Liberalii au anulat evenimentul festiv dedicat împlinirii a 148 de ani de la înființarea PNL, iar premierul Nicolae Ciucă și liderii au avut scurte discursuri la Vila Florica din județul Argeș, care a aparținut familiei Brătianu.

„Nu era momentul pentru festivisme, problemele legate de guvernare sunt mai importante”, a spus Alina Gorghiu, cea care coordonează organizația PNL din Argeș.

Ciucă: „Vineri îmi voi depune mandatul”

„Așa cum am menționat de fiecare dată, vineri (26 mai – n.r.) este ziua în care, conform calendarului îmi voi depune mandatul”, a precizat Nicolae Ciucă, fiind întrebat dacă va renunța la poziția de premier înainte de încheierea grevei profesorilor.

El a menționat că va continua dialogul cu sindicatele din educație pentru găsirea unei soluții.

„Am făcut apel, în condițiile în care am prezentat tot ce s-a făcut în tot acest an și jumătate. Modul în care am alocat anul trecut 2 miliarde în plus la educație, 6 miliarde în plus anul acesta, plus modul în care am gestionat procesul de reformă. Este inacceptabil ca un profesor să își înceapă cariera de la un salariu net de 2.500 de lei. Prin noua lege a salarizării, am devansat legea salarizării pentru 15 iulie. Educația și sănătatea sunt prioritate. Până pe 1 septembrie, intrăm cu legea în Parlament”, a promis Nicolae Ciucă.

Liderul PNL a precizat că negocierile cu PSD nu s-au încheiat și că sunt pe masă două scenarii: respectarea Protocolului sau fiecare partid să își asume pe rând câte un minister.

Surse din conducerea PNL susțin că UDMR va pleca de la guvernare, dar nu există încă o decizie finală.

PSD va alege primul minister

Premierul a confirmat informația Libertatea că PSD va avea dreptul la prima tragere pentru ministere. Marcel Ciolacu dorește să păstreze Ministerul Transporturilor pentru Sorin Grindeanu, iar PNL ar opta pentru Ministerul Dezvoltării ca a doua variantă de lucru.

Alina Gorghiu, președinta Senatului, a făcut apel de mai multe ori la responsabilitate în guvernare, făcând trimiteri voalate către PSD.

„Guvernul nu se victimizează, nu ne ascundem și nu vom ceda. Nu ne vom lăsa în fața manipulărilor celor care ne vor îngenuncheați”, a adăugat Lucian Bode.

Momentul festiv de la Vila Florica reprezintă o tradiție pentru PNL în fiecare an, când, pe 24 mai, se aniversează ziua partidului.

