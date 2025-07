Situația a ieșit la iveală în urma unei investigații interne a ministerului

Clădirea, cu o suprafață de 1.500 mp și 54 de birouri, a fost utilizată fără un contract legal începând din 2004.

„Am descoperit, cu mare stupoare, că Ministerul Economiei deține în București o clădire de 1.500 mp, cu 54 de birouri în care funcționează mai multe firme, dar de 18 ani, ministerul nu încasează niciun leu chirie, chiar dacă ele sunt închiriate și subînchiriate. Da, ați citit bine: ZERO lei timp de aproape două decenii, în timp ce alții încasau bani frumoși”, a declarat Radu Miruță.

Istoria clădirii din Șoseaua Olteniței

Imobilul a avut inițial o destinație specială. În 1998, Ministerul Apărării Naționale (MApN) a implementat un proiect de reconversie pentru militarii trecuți în rezervă. Clădirea, fostul Comandament al Trupelor Chimice, a fost transformată într-un incubator de afaceri.

Proiectul a fost finanțat de Banca Mondială cu 300.000 de dolari. Implementarea a fost coordonată de Ministerul Muncii prin Agenția de Ocupare a Forței de Muncă București.

Centrul Incubator Tehnologic și de Afaceri (CITAF) a câștigat licitația pentru implementarea proiectului.

CITAF era condus de Ioan Pițurescu, director executiv și vicepreședinte al Institutului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România.

În 2003, s-a înființat Asociația Centrul pentru Incubator de Afaceri, care a preluat proiectul. Conform ministrului Economiei, contractul dintre asociație și proprietarul clădirii s-a prelungit automat, fără renegociere.

În 2012, clădirea a intrat în patrimoniul Ministerului Economiei. Un control al Curții de Conturi din 2013 a arătat că Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism nu preluase oficial imobilul.

Activitatea comercială în clădire

Mai mulți antreprenori au confirmat că au închiriat spații în clădire. „Plătesc cam 1.000-1.500 de lei pe lună către Incubator. Când am venit eu aici, majoritatea celor care aveau spații închiriate erau foști militari. Iar clădirea cred că aparținea Armatei. Acum, cei mai mulți au plecat”, a explicat Cornel Rotunzeanu, fost militar.

Vlad Ciobotaru, un alt antreprenor, a menționat că folosește doar adresa clădirii ca sediu social pentru firma sa. „N-aș ști să vă spun cât plătesc, e o sumă infimă oricum. Și n-am nicio legătură cu armata, m-a ferit Dumnezeu”, a declarat el.

Conform platformei termene.ro, peste 50 de firme au sediul social la această adresă, deși unele nu mai sunt active.

Controalele Curții de Conturi

În 2023, Curtea de Conturi a efectuat un nou control la Ministerul Economiei. Inspectorii au constatat că în clădire se „desfășoară activități economice de către diferite persoane juridice private fără ca ministerul să justifice modul de atribuire a utilizării spațiilor”.

S-a descoperit că imobilul nu era înregistrat în patrimoniul ministerului și avea o valoare de doar 1 leu în registrul imobilelor din domeniul public.

Curtea de Conturi a solicitat clarificarea urgentă a situației și stabilirea consecințelor economico-financiare.

Reacția Ministerului Economiei

Ministrul Radu Miruță a decis evacuarea firmelor din clădire și a sesizat autoritățile competente.

„Am auzit toți până acum de furat cu sacul, cu portbagajul, dar, iată, am descoperit acum – în România se fură și cu clădirea! Eu nu pot să accept așa ceva și imediat ce am găsit această hoție din buzunarul statului român, am luat măsuri (…) Orice bun al Ministerului Economiei trebuie să însemne un beneficiu palpabil în bugetul statului”, a declarat Miruță.

Poziția Asociației Centrul pentru Incubator de Afaceri

Constantin Simion, președintele asociației, a respins acuzațiile ministrului. El susține că asociația are în posesie și administrare imobilul în mod legal, în baza unui contract în vigoare.

„⁠CIAf (Centrul Incubator de Afaceri – n.r.) NU a furat cu imobilul, deoarece CIAf are în posesie și administrare imobilul legal, în baza unui contract, care este în vigoare, care nu a fost reziliat de nici un minister și nu s-a solicitat evacuarea din imobil pe cale legală. Această realitate va fi dovedită cu acte doveditoare, nu cu cuvinte”, a declarat Simion.

El a adăugat că peste 40% din imobil este ocupat de Ministerul Economiei de mai mulți ani. Asociația asigură servicii de securitate, curățenie și utilități.

Simion susține că asociația a făcut investiții în clădire, a creat 5.300 de locuri de muncă și și-a achitat obligațiile fiscale.

Conform datelor publice, asociația a înregistrat venituri anuale de aproximativ 350.000 de lei în ultimii 15 ani. Cheltuielile au fost aproape egale cu veniturile.