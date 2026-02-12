Bătaie cu răngi și chei franceze, pe străzile din Italia

Potrivit reconstituirii făcute de carabinierii din Tombolo, după două luni de investigații, răfuiala a avut loc în noaptea dintre 2 și 3 decembrie anul trecut.

În primele ore ale zilei de 3 decembrie, doi frați s-au prezentat la camera de gardă a spitalului din Cittadella, spunând personalului medical că au fost agresați pe stradă, în Galliera Veneta, de persoane necunoscute și fără motiv. Leziunile au fost evaluate cu îngrijiri medicale de 7 și 15 zile.

Pornind de la acest episod, carabinierii au declanșat ancheta.

La fața locului, militarii din Tombolo, sprijiniți de colegii din cadrul unității operative a companiei din Cittadella, au găsit probe de sânge și au ridicat numeroase probe, între care și un tub de cartuș. Semne clare ale unei confruntări violente petrecute cu câteva ore înainte, așa cum fusese declarat.

Niciun locatar din zonă, o intersecție între blocuri și vile, nu a auzit nimic.

Reglare de conturi din cauza unei povești de amor

Verificările au arătat că cei doi frați răniți au oferit o variantă de conveniență, scrie publicația Il Gazzettino. Ceea ce s-a întâmplat a fost mult mai complex.

A fost, de fapt, o reglare de conturi între două grupuri rivale. Pe de o parte, patru persoane – doi tineri și părinții lor – înarmate cu răngi metalice, chei franceze și un pistol cu bile. De cealaltă parte, trei persoane, dintre care doi erau frații răniți, și ei înarmați cu răngi.

Potrivit anchetatorilor, conflictul ar fi avut la bază neînțelegeri de natură privată legate de o relație sentimentală contestată între o rudă a uneia dintre tabere și un membru al celeilalte.

Confruntarea fusese stabilită prin intermediul rețelelor sociale în după-amiaza precedentă. Pe lângă schimbul de insulte și amenințări, spiritele s-au inflamat și mai tare după ce mașina unuia dintre rivali a fost avariată. Vehiculul fusese lovit cu o cheie franceză, care a spart luneta.

Carabinierii i-au identificat pe toți participanții și au confiscat armele folosite, inclusiv pistolul cu bile, predat de unul dintre suspecți și compatibil cu tubul de cartuș găsit la primele cercetări.

Toți cei implicați vor trebui să răspundă în fața autorității judiciare pentru faptele comise.

