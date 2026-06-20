Avionul Cessna 421 era proprietatea omului de afaceri

Claude Guillemot, unul dintre cei cinci frați care au fondat gigantul Ubisoft, a murit în vestul Franței după ce avionul Cessna în care se afla s-a prăbușit, porivit Caliber.

Guillemot, unul dintre cofondatorii renumitei companii de jocuri video Ubisoft, și-a pierdut viața vineri, 19 iunie 2026, în urma prăbușirii unui avion de mici dimensiuni în vestul Franței.

Tragicul eveniment a avut loc în apropierea aerodromului La Baule-Escoublac. Potrivit publicației franceze Le Figaro, avionul implicat în accident este un model Cessna 421, aflat în proprietatea omului de afaceri în vârstă de 69 de ani. Aeronava decolase inițial din orașul Rennes.

La bordul aparatului de zbor se aflau două persoane în momentul impactului. Din nefericire, ambele au suferit răni fatale. Alături de Claude Guillemot, în accident a pierit și un instructor de zbor originar din Rennes, a cărui identitate nu a fost încă făcută publică în mod oficial de către autorități.

Mobilizare masivă a salvatorilor la locul prăbușirii

Echipele de urgență au declanșat o operațiune de amploare la locul impactului, fiind mobilizați 63 de pompieri și 29 de vehicule specializate pentru a gestiona efectele dezastrului.

Conform primelor informații, Guillemot se deplasa către o adunare a pasionaților de aviație organizată în localitatea La Baule-Escoublac, eveniment la care erau așteptate să participe peste 100 de aeronave.

Autoritățile franceze au deschis deja o investigație oficială pentru a stabili cu exactitate cauzele care au dus la prăbușirea avionului.

Moștenirea lăsată de Claude Guillemot

Claude Guillemot a fost unul dintre cei cinci frați ai familiei Guillemot care, în anul 1986, au pus bazele companiei Ubisoft. Pe lângă rolul său istoric în cadrul producătorului de jocuri, el deținea funcția de director executiv al Guillemot Corporation și era membru în consiliul de administrație al Ubisoft.

Sub viziunea și conducerea familiei Guillemot, compania a evoluat dintr-o afacere de familie într-unul dintre cei mai mari editori de jocuri video din întreaga lume.

Numele lor se leagă direct de crearea unora dintre cele mai populare și profitabile francize din istoria industriei de gaming, printre care se numără Assassin’s Creed, Far Cry și Tom Clancy’s Rainbow Six Siege.

Giganții jocurilor video, acuzați în UE că-i fac pe copii dependenți în mod intenționat

În 2024, șapte producători de jocuri video, printre care și Ubisoft, au fost vizați de o plângere depusă de o asociație a consumatorilor din Uniunea Europeană (UE), care îi acuză că induc în eroare jucătorii pentru a-i determina să cheltuiască bani.

Măsura vine pe fondul preocupărilor crescânde cu privire la acest tip de practici, unii părinți susținând că producătorii de jocuri video au conceput în mod intenționat produse care-i fac pe copii să devină dependenți.

Plângerea a vizat giganți ai pieței de profil: Microsoft, Activision Blizzard, Mojang Studios, Supercell, Ubisoft, dar și Epic Games, Activision Blizzard și Roblox. Microsoft produce consola de jocuri Xbox, dar și nenumărate jocuri video pentru PC și console.

Compania a cumpărat recent Activision Blizzard cu 69 de miliarde de dolari și deține și Roblox – producătorul jocului Minecraft. Supercell este deținută de gigantul chinez Tencent, cel mai mare producător de jocuri din lume în funcție de venituri.

Ubisoft, cu sediul în Franța, este unul dintre cei mai mari producători de jocuri din Europa, în vreme ce Electronic Arts este cel mai mare producător independent din lume.





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