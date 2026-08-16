Flăcările s-au extins extrem de rapid pe o suprafață de peste 1.000 de metri pătrați în interiorul spațiului industrial, cuprinzând ulterior și mormanele de materiale depozitate în curtea exterioară.

Alerta la 112 s-a dat în jurul orei 15:00, după ce mai mulți participanți la trafic au observat coloana densă de fum și au sunat la numărul unic de urgență.

Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Covasna au fost mobilizați imediat la fața locului pentru stoparea dezastrului.

Forțe suplimentare trimise din județul Brașov

Dimensiunea incendiului și cantitatea uriașă de materiale combustibile au impus o mobilizare rapidă a resurselor de intervenție.

În primă fază, ISU Covasna a trimis la locul evenimentului cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară destinată salvărilor de la înălțime și un echipaj SMURD pentru acordarea primului ajutor în caz de necesitate.

Având în vedere că focul s-a extins și pe o suprafață de aproximativ 400 de metri pătrați în exteriorul halei, comanda operațiunii a solicitat întăriri din județul vecin.

Două autospeciale suplimentare de stingere din cadrul ISU Brașov au fost direcționate de urgență spre satul Leț pentru a sprijini eforturile de localizare și lichidare a focarelor.

Fum dens pe kilometri întregi, dar fără blocaje pe drumuri

Reprezentanții ISU Covasna au precizat că arderea intensă generează cantități mari de fum vizibile de la o distanță considerabilă.

„Incendiul se manifestă generalizat la nivelul halei, pe o suprafață de aproximativ 1.000 de metri pătrați, precum și la deșeuri depozitate în exterior, pe o suprafață de aproximativ 400 de metri pătrați”, a transmis ISU Covasna.

Cu toate acestea, în ciuda norului gros de fum, traficul rutier din zonă nu a fost afectat și se desfășoară în condiții normale, fără restricții de circulație stabilite de poliție.

Misiunea echipajelor de intervenție rămâne extrem de dificilă și se află în plină dinamică, din cauza naturii materialelor reciclabile care întrețin arderea.

Salvatorii lucrează intensiv pentru limitarea extinderii flăcărilor la alte clădiri din apropiere, urmând ca după lichidarea completă a incendiului să fie stabilită cauza probabilă de la care a izbucnit focul.

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