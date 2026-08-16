Misiune EOD la 83 de mile marine est de Constanța

Echipa de scafandri EOD specializați în neutralizarea dispozitivelor explozive s-a deplasat în largul mării la bordul unei nave aparținând Gărzii de Coastă.

„O echipă EOD din cadrul Forțelor Navale Române a recuperat, în cursul zilei de duminică, 16 august, o aripă provenită de la o dronă, în cadrul misiunii de cercetare desfășurate în zona platformei Neptun Alpha”, a transmis MApN într-un comunicat.

Obiectul plutitor fusese observat încă de sâmbătă, 15 august, de către echipajul unei nave comerciale care tranzita zona din dreptul platformei Neptun Alpha, situată la aproximativ 83 de mile marine est de portul Constanța.

Fragmentul de dronă a fost securizat și adus la țărm pentru cercetări tehnice, în timp ce verificările în raionul respectiv continuă.

Drone pe plaja Modern și aparat Geran 2 doborât de un F-18 lângă Galați

Misiunea din largul mării nu a fost singurul eveniment de acest gen înregistrat duminică. La doar 1,5 kilometri de plaja Modern din Constanța, o altă dronă a fost observată plutind în apele mării, impunând intervenția rapidă a autorităților pentru evaluare.

În paralel, pe plaja din Eforie Nord, valurile au adus la țărm un obiect cilindric suspect, determinându-i pe turiștii aflați în zonă să alerteze imediat serviciile de urgență.

Tot duminică, o dronă de atac de tip Geran 2 a pătruns neautorizat în spațiul aerian al României dinspre Republica Moldova, fiind interceptată la aproximativ 24 de kilometri nord de municipiul Galați.

Aparatul fără pilot a fost doborât de un avion de vânătoare F-18 aparținând Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflat în misiune de poliție aeriană.

Aparitiile recente de componente militare pe litoralul românesc vin după ce, în ultimele zile, valurile puternice au adus la țărm alte fragmente de drone pe plajele din Costinești, Saturn și Olimp, toate fiind preluate de structurile specializate ale Ministerului Apărării Naționale.

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