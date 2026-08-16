Zona veche din Calea Moșilor a îmbătrânit urât. Strada arată ca după un dezastru apocaliptic

Una dintre cele mai vechi și mai importante artere comerciale ale Capitalei a ajuns într-o stare deplorabilă. Porțiunea inclusă în Centrul Istoric al Bucureștiului păstrează multe din clădirile vechi din secolele XIX și XX doar cu numele, pentru că foarte multe sunt părăsite, degradate ireparabil sau la câțiva ani distanță de demolare.

Gunoiul de înmulțește, pereții dispar

La câteva sute de metri de locul unde anual vin sute de mii de turiști străini, mare parte din clădiri sunt acoperite cu graffiti, geamurile sunt sparte, copacii cresc în balcoane, unele apartamente au fost incendiate, zonele ferite au devenit WC-uri publice, gunoiul se înmulțește, iar acoperișurile și pereții dispar.

Sursa foto: Vlad Chirea

Fosta coloană vertebrală comercială a orașului de pe Dâmbovița, pleacă din apropiere de Curtea Domnească, de la Biserica „Sfânta Maria a Harurilor” – Bărăția, cotește pe lângă Biserica „Sf. Gheorghe Nou”, unde este amplasat kilometrul zero (oficial) al României, se întâlnește cu Strada Lipscani, trece de nodurile cu străzile Hristo Botev (la granița Centrului Istoric), Armenească, Paleologu și Mântuleasa, pe lângă Biserica cu Sibile, Casa Bercovici și Hanul Solacolu.

Dacă până în 1990, strada cuprindea un șirag exotic de instituții, prăvălii negustorești și case și blocuri de locuit, după Revoluție s-a înregistrat o calamitate a indiferenței, nici autoritățile și nici proprietarii nefiind în stare să readucă zona pe linia de plutire.

Sursa foto: Vlad Chirea

Istorica porțiune a Bucureștiului este veche de 400 de ani

Calea Moșilor se întinde pe o lungime de 2.660 de metri, în Sectoarele 2 și 3 ale Capitalei. Face legătura între două dintre cele mai importante zone ale Bucureștiului, Piața Obor (intersecția cu șoseaua Colentina, Șoseaua Ștefan cel Mare și Șoseaua Mihai Bravu) și Piața Unirii (intersecția cu Strada Bărăției).

Sursa foto: Vlad Chirea

Numele provine de la un drum de pământ aflat între Curtea Domnească și zona Târgului de Afară (Oborul, Oborul de vite / devenit între timp Piața Obor).

Acesta ducea în secolele trecute la un târg organizat cu ocazia sărbătorii Moșilor de vară (29 iunie) și a fost pietruit în secolul al XIX-lea (mai exact în anul 1825, fiind atunci prima stradă din Capitală pavată astfel), iar asfaltarea a început în anii ’60 ai secolului trecut.

În perioada comunistă, între 1978 și 1983, în porțiunea cuprinsă între Bucur Obor și Bulevardul Republicii (actualul Bulevardul Carol I) au fost demolate casele vechi și a fost sistematizată șoseaua, prin lărgirea căii de rulare și construirea de blocuri adiacente de 8 și 10 etaje, zona fiind cunoscută acum ca „Moșilor Noi”.

Porțiunea de început, de la strada Bărăției până la Bulevardul Hristo Botev, în lungime de 480 de metri, este cuprinsă în Centrul Istoric al Bucureștiului, o zonă protejată oficial prin Planul Urbanistic Zonal (PUZ) și reglementări naționale, în teorie.

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