Ego-ul care a distrus un imperiu

Petrescu, care a fost responsabilă de gestionarea crizelor în timpul acuzațiilor de viol, trafic de persoane și pornografie infantilă, a dezvăluit că l-a avertizat pe Tate să nu urce în avionul care, în cele din urmă, a dus la arestarea sa în SUA, a povestit Mateea Petrescu pentru 60 Minutes Australia.

„Tot a plecat pentru că crede că este invincibil”, a spus ea pentru Nine. „Are un ego care i-a distrus întreaga mașinărie… Da, acesta este sfârșitul. Nu am niciun dubiu în privința asta.”

Mateea Petrescu a fost angajată de frații Tate în 2022. Foto: captură YouTube

Petrescu mai spune că are dovezi că administrația Trump ar fi colaborat cu oficialii din România în momentul în care fraților Tate li s-a dat undă verde să zboare în SUA.

În ciuda implicării sale anterioare în apărarea fraților Tate, Petrescu respinge ideea că poziția ei actuală este o încercare de a obține iertare publică.

„Aceasta nu este un fel de semn de ispășire”, a subliniat ea. „Nu am avut un atac brusc de conștiință sau de moralitate. Știam cu cine lucrez.”

Impactul mesajelor toxice asupra tinerilor

Deși frații Tate neagă acuzațiile, autoritățile și profesorii atrag atenția asupra influenței nocive pe care platformele lor online o au asupra societății.

Jane Larkin, profesoară din Sunshine Coast, Australia, mărturisește că mesajele lui Tate au corupt elevii de sex masculin, care repetă frecvent opiniile acestuia și hărțuiesc grav personalul feminin. „Din păcate, a devenit normă”, a spus Larkin. „Îi auzi numele destul de des.”

Această experiență este confirmată de cercetările Universității din Melbourne, care indică faptul că unul din trei profesori consideră că Andrew Tate este responsabil pentru creșterea atitudinilor extremiste în rândul băieților din școli.

Dr. Sara Meger, coordonatoarea studiului și martor la o comisie regală privind extremismul, avertizează că astfel de opinii agresive în online pot deveni o poartă de intrare către extremismul violent.

Victimele așteaptă dreptatea de ani de zile

Pentru femeile care îl acuză pe Tate de violențe ce datează de mai bine de un deceniu, procesul de tragere la răspundere legală a fost mult prea lent.

Matthew Jury, avocat britanic care reprezintă patru dintre acuzatoare, susține că poliția britanică „a eșuat complet” în protejarea victimelor, ignorând investigațiile inițiale până când Tate a devenit faimos la nivel global.

În prezent, Petrescu își lansează o carte intitulată „Unmanageable/Incontrolabil”, o descriere a experienței sale alături de frații Tate. Ea consideră că aroganța lui Andrew Tate a fost factorul decisiv care a dus la prăbușirea sa. „Acesta este sfârșitul și nu există cale de întoarcere”, a concluzionat Petrescu.

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