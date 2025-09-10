Claudiu Crețu este acuzat de procurorii DNA de două infracțiuni de luare de mită, au precizat pentru Libertatea sursele citate.

O altă persoană vizată de anchetatori ziua precedentă a fost Cristian Andrei Cornel Zamfiroi, director comercial ELCEN. Și el a primit control judiciar, tot cu interzicerea exercitării funcției. În cazul lui, este vorba despre două complicități și o luare de mită, potrivit informațiilor Libertatea.

Procurorii DNA au făcut ziua precedentă 8 percheziții în București și în Ilfov, una dintre firmele verificate fiind Compania Electrocentrale Bucureşti (ELCEN). Anchetatorii aveau în vedere cazuri de corupție produse în acest an, într-un dosar deschis pentru luare de mită și dare de mită. Din acest motiv, procurorii au solicitat documente care le-au fost puse la dispoziție de șefii ELCEN.

După percheziții, au urmat audierile la DNA, care au durat până seara târziu.

Ministerul Energiei este principalul acționar al companiei ELCEN (Electrocentrale București S.A.), cu 97,51% din acțiuni, iar SNGN Romgaz deține restul de 2,49%.

