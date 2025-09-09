UPDATE ora 12.45: DNA a confirmat perchezițiile „într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor fapte de corupție, în cursul anului 2025, de către funcționari publici din cadrul unei companii de stat”, dar fără să precizeze că acea companie de stat este ELCEN.

„Sunt efectuate percheziții domiciliare în 8 locații situate pe raza municipiului București și județului Ilfov, dintre care una este sediul unei companii de stat, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale”, a mai transmis DNA.

Știrea inițială: Anchetatorii au în vedere cazuri de corupție produse în acest an, mai precis este vorba despre un dosar de luare de mită și dare de mită. Din acest motiv, procurorii au solicitat documente care le-au fost puse la dispoziție de șefii ELCEN.

Directorul general al ELCEN, Claudiu Crețu, a fost printre cei vizați de verificările DNA, potrivit surselor Libertatea.

„Procurorii au solicitat punerea la dispoziție a unor documente și informații necesare acțiunii aflate în curs. ELCEN cooperează în mod deplin pentru a facilita desfășurarea verificărilor. Conducerea companiei își reafirmă angajamentul față de respectarea legii și transparență în activitatea desfășurată. Sunt tratate cu maximă seriozitate și responsabilitate solicitările instituțiilor statului”, a transmis ELCEN.

Ministerul Energiei este principalul acționar al companiei ELCEN (Electrocentrale București S.A.), cu 97,51% din acțiuni, iar SNGN Romgaz deține restul de 2,49%.

