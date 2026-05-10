Potrivit publicației de știri din Brazilia, G1 Globo, în salon, femeia a discutat cu angajatul, care i-a întors spatele, înainte de a scoate un cuțit din geantă și a-l înjunghia în spate. Bărbatul a reușit să fugă, în timp ce femeia a fost imobilizată de alți angajați și agenți de securitate. Rănile suferite de stilist au fost ușoare.

După arestare, clienta a explicat pe rețelele de socializare motivele atacului, relatează publicația franceză Midi Libre.

„Nu eram mulțumită de felul în care mi-a tăiat bretonul. Mi-a subțiat părul cu o foarfecă și, dacă te uiți bine, bretonul meu arată ca al lui Cebolinha”, a spus ea, referindu-se la un personaj din banda desenată braziliană „Turma da Mônica”.

Stilistul a calificat incidentul drept o tentativă de omor. „A fost o tentativă de omor”, a declarat acesta pentru presă.

Potrivit salonului, clienta efectuase un tratament capilar cu aproximativ 30 de zile înainte de incident, după care a revenit nemulțumită și a cerut rambursarea banilor.

Poliția a intervenit la fața locului, iar femeia și-a recunoscut faptele. Ea va fi acuzată de violență fizică și amenințări la adresa stilistului, conform Midi Libre.

