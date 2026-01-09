Un atac cu cuțitul a avut loc în Sheung Shui, pe 3 ianuarie. Mai multe videoclipuri care circulă online arată o femeie mânuind un satâr de aproximativ 30 de centimetri, confruntându-se cu 12 polițiști la un restaurant de tăiței de la parterul clădirii Lung Sum Road, nr. 33, din Sheung Shui.

În cele din urmă, clienta, care a lovit cu satârul scuturile polițiștilor, a fost imobilizată de ofițeri. Un agent a pulverizat asupra ei cu spray cu piper, lovindu-i antebrațul drept. Ulterior, femeia recalcitrantă a fost imobilizată și arestată. A fost dusă la Spitalul Districtual de Nord

Liu a fost arestată pentru vătămare corporală și agresiune asupra unui ofițer de poliție.

În momentul incidentului, Liu terminase de mâncat și a încercat să plătească cu „WeChat” folosind telefonul mobil, dar acesta rămăsese fără baterie.

Proprietara magazinului i-a sugerat să îl încarce pe loc, dar Liu s-a enervat și s-a repezit în bucătărie, de unde a luat un satâr și o foarfecă și a amenințat pe toată lumea. Personalul și clienții au fugit, iar proprietarul a chemat poliția în ajutor.

