„Nu ne așteptam ca Mariana, care era o femeie cu un suflet mare, să moară atât de tânără. Medicii Spitalului ”Victor Babeș” s-au chinuit să o țină în viață, însă inima ei era foarte slăbită, ea avea probleme cardiace mai vechi. Obosea mult în ultima vreme. Soțul meu a plâns în genunchi, lângă patul ei, s-a rugat să se facă bine, dar biata femeie n-a mai avut zile. Suntem distruși. Nu merg la înmormântare, vreau să mi-o amintesc așa cum era, plină de viață”, a spus Cornelia Catanga potrivit Click.

„Moartea ne dă târcoale, pe mine m-a iubit Dumnezeu și m-a mai lăsat p-aici, însă cumnata mea s-a prăpădit. Nu este o simplă coincidență. Am avut numai necazuri în ultima vreme, am pierdut casa, căci n-am mai avut bani de rate, locuim la un prieten cu inimă mare și am rămas fără bani, căci nu mai pot cânta trei luni, cât mă aflu în concediu medical”, a mai adăugat aceasta.

