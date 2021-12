„Privind în urmă pot să spun că am avut un an bun pentru reformele noastre din primărie, a fost un an în care efortul nostru a dat roade. Am preluat o primărie în pragul falimentului și am reușit să o facem performantă”, a scris Clotilde Armand pe Facebook.

Edilul a susținut apoi că a reuşit „ceea ce nu a făcut nici o primărie din ţară într-un timp atât de limitat” și a enumerat mai multe realizări în anul care se încheie, printre care „oprirea hemoragiei financiare produsă de operatorul de salubrizare”, „reforma Poliției Locale”, „inaugurarea unui nou parc și a unei noi școli” și „demararea programului de reabilitare a blocurilor” din sectorul 1.

„Am reușit să facem curat. La propriu. Din interior. Însă mai avem foarte multe lucruri de făcut împreună. Dacă a fost bine sau nu ceea ce am realizat până acum trebuie să judecați dumneavoastră”, a mai scris Armand.

