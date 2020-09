Clotilde Armand, candidata USR-PLUS la Primăria Sectorului 1, a câștigat alegerile în fața actualului primar PSD, Dan Tudorache. Conform datelor de pe platforma AEP, voturile din toate cele 166 de secții de vot au fost centralizate marți seară. Diferența dintre cei doi candidați este de 1.007 voturi.

Armand urma să comenteze din studioul Digi rezultatul scrutinului de la alegerile locale, însă a preferat să rămână acasă, în autoizolare.

”Sunt obosită, după aceste zile intense, dar sunt și precaută, n-am vrut să risc nimic, pentru mine și pentru dumneavoastră”, a explicat ea, intrată prin videocall la Digi 24.

”Totul mi se pare dubios”

Politcianul spune că nu are informații certe despre ”infectarea președintelui Biroului Electoral Sector 1, totul mi se pare dubios. Nu am fost lângă dânsul, dar am stat în încăperile de la BES”.

Eu sunt obosită, pentru că această vigilență de care vorbeam înseamna nopți nedormite. Faptul că președintele Biroului Electoral de Sector ar avea COVID nu este o informație confirmată, Nu stim, se pare că s-ar fi testat la centrul lui Tudorache, Caraiman. Acolo se realizează teste pentru COVID-19 doar dimineața, între orele 7 si 8, iar rezultatele se dau după trei zile. Sunt multe lucruri care nu le înțelegem. Clotilde Armand, la Digi 24:

Din cauza faptului că șeful BES1 s-a autoizolat, după ce ar fi făcut un test rapid și ar fi ieșit pozitiv, rezultatele alegerilor de la Sectorul 1 nu sunt oficializate. Nicolae Sprâncu nu ar fi semnat procesul verbal care ar trebui trimis la Biroul Electoral Central.

”Se trage de timp ca să nu închidem aceste secții de votare, nu ar fi trebuit să dureze atât de mult, acum vedem că a aparut și problema asta cu COVID”, a mai spus Armand.

Șeful BES1 ar urma să facă joi un test PCR, pentru a avea un rezultat recunoscut de DSP.

Contracandidat PSD la Primăria Sectorului 1, Dan Tudorache a anunţat că a depus o solicitare pentru renumărarea voturilor şi la Biroul Electoral de Sector, înainte de şedinţa BEC de miercuri în care a fost discutată şi respinsă o cerere similară.



