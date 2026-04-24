Microsoft pregăteşte primul program de plecări voluntare

Gigantul tech Microsoft a anunțat lansarea unui program de plecări voluntare destinat angajaților din SUA aflați pe poziții de „senior director” sau nivel inferior, scrie El Economista.

Programul se adresează celor pentru care suma dintre vârstă și anii lucrați în companie depășește 70, criteriu care ar putea viza până la 7% din totalul angajaților din SUA.

Dacă va fi implementat integral, planul ar putea duce la aproximativ 16.000 de plecări, devenind unul dintre cele mai ample procese de reducere a personalului din istoria companiei. Este, de asemenea, primul program de plecări voluntare de acest tip anunțat de Microsoft.

Programul de retragere voluntară va fi disponibil o singură dată, iar angajaţii eligibili vor primi detalii începând cu 7 mai. Potrivit datelor disponibile, Microsoft avea aproximativ 228.000 de angajaţi la nivel global în iunie 2025, dintre care circa 125.000 în SUA.

Anul trecut, compania a concediat peste 15.000 de angajați în mai multe etape.

Reduceri de costuri pentru investiții în inteligență artificială

Decizia companiei tehnologice vine în contextul unei strategii mai largi de reducere a costurilor, în paralel cu investiții majore în infrastructura pentru inteligență artificială. Microsoft alocă resurse semnificative pentru dezvoltarea centrelor de date și extinderea capacităților tehnologice în acest domeniu.

După anunț, acțiunile companiei au scăzut cu aproximativ 3% pe bursă.

Val de concedieri în industria tech

Microsoft nu este singura companie din sector care reduce personalul.

În ultimele luni, mai multe companii majore au anunțat concedieri:

Oracle – aproximativ 30.000 de angajați

Amazon – circa 30.000 în două etape

Intel – aproximativ 22.000

Dell – circa 11.000

Meta – aproximativ 8.000

În cazul Oracle, gigantul IT a declanșat valul de concedieri la începutul lunii aprilie, atunci când mii de angajați au fost anunțați printr-un e-mail trimis la ora 6 dimineața că aceea este ultima lor zi de muncă.

Conform informațiilor din sector, concedierile s-ar fi făcut în contextul în care Oracle ar intenționa să taie din costuri pentru a susține investiții majore în infrastructura de cloud și inteligență artificială.

