Clubul din Alpii elvețieni nu a fost inspectat timp de cinci ani

La cinci zile după dezastrul de la barul Le Constellation, primarul din stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana a declarat, marți, că nu au fost efectuate inspecții periodice pentru siguranța la incendiu în ultimii cinci ani.

„Nu s-au efectuat inspecții periodice între 2020 și 2025. Regretăm profund acest lucru”, a declarat primarul din Crans-Montana, Nicolas Féraud, într-o conferință de presă, potrivit Euronews.

Edilul a spus că nu poate explica imediat de ce nu s-au efectuat inspecții de siguranță pentru o perioadă atât de lungă. Consiliul local nu a fost informat că „verificările nu au fost efectuate”, a mai adăugat el.

Autoritățile investighează dacă izolația fonică a tavanului respecta normele în vigoare

Anchetatorii cred că lumânările artificiale de pe sticlele de șampanie au aprins focul în timpul petrecerii de Anul Nou la Le Constellation, când s-au apropiat prea mult de tavan.

Autoritățile investighează acum dacă izolația fonică a tavanului respecta normele în vigoare și dacă lumânările artificiale erau permise în bar.

În cadrul conferinței de presă, primarul a declarat că un expert extern a fost solicitat să efectueze o analiză a izolației fonice în septembrie anul trecut și a concluzionat că barul respecta normele antizgomot. Cu toate acestea, potrivit lui Féraud, expertul nu a examinat starea panourilor izolatoare fonice din spumă ale barului și „dacă acestea erau ignifuge”.

Primarul a anunțat, de asemenea, interzicerea tuturor tipurilor de artificii în localurile din zonă.

Victimele din incendiu au fost identificate

Toți cei 40 de oameni care au murit în incendiul din Crans-Montana au fost identificați la cinci zile de la tragedie, iar trupurile neînsuflețite au fost predate familiilor, a confirmat Poliția cantonală din Valais. 22 dintre victime sunt din Elveția. Aproape jumătate dintre cei morți erau minori. Printre victime se numără și un cetățean român.

De asemenea, poliţia elveţiană a anunţat că a identificat toate cele 116 persoane rănite în incendiul devastator din barul din Crans-Montana, trei sferturi dintre acestea fiind încă internate în spital.

„Toate cele 116 persoane rănite au fost identificate. Optzeci şi trei dintre ei sunt încă internaţi în spital”, a declarat poliţia într-un comunicat.

„Iniţial, am raportat 119 răniţi. În realitate, trei persoane rănite admise la camera de urgenţă în acea noapte au fost atribuite în mod eronat evenimentului”, se mai arată în comunicat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE