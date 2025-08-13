Interdicția include utilizarea dispozitivelor electronice de fumat și se extinde asupra tuturor parcurilor publice și terenurilor sportive din oraș. Excepții sunt permise pentru evenimentele publice în aer liber aprobate oficial, dar organizatorii vor trebui să delimiteze zone speciale pentru fumători.

Poliția locală va aplica amenzi între 100 și 500 de lei pentru cei care încalcă aceste interdicții. Municipalitatea a început deja să amplaseze panouri informative în oraș pentru a anunța noile reguli.

Această măsură se aliniază unei tendințe globale de limitare a fumatului în spațiile publice. De exemplu, Milano a interzis fumatul pe străzi începând cu 1 ianuarie 2025, cu amenzi de 240 de euro pentru nerespectare.

În România, legea antifumat din 2016 a interzis deja fumatul în spațiile publice închise, la locul de muncă și în mijloacele de transport în comun. Legea interzice complet fumatul în unități sanitare, de învățământ și în cele destinate protecției copilului.

Legea nr. 15 din 2016 prevede amenzi substanțiale pentru persoanele juridice care încalcă regulile antifumat:

5.000 lei la prima abatere

10.000 lei și suspendarea activității la a doua abatere

15.000 lei și închiderea unității la a treia abatere

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE