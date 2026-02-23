Programul, lansat de Primăria Cluj-Napoca, are ca scop sprijinirea categoriilor sociale vulnerabile, afectate de creșterea prețurilor și dificultăți financiare.

Începând de luni, 23 februarie, românii eligibili pot depune cererile necesare pentru acordarea banilor. Cererile pot fi depuse fie direct la primăriile de cartier sau la sediul Direcției de Asistență Socială și Medicală (DASM), fie online, prin platforma Primăriei Cluj-Napoca.

Oamenii din Cluj care pot primi ajutorul de 500 de lei

Programul își propune să asigure accesul la produse alimentare de bază pentru cei mai vulnerabili dintre locuitorii din Cluj-Napoca, au transmis autoritățile locale.

Voucherele sau cardurile sociale, în valoare de 500 de lei per beneficiar, sunt destinate achiziției de alimente. Programul se adresează mai multor categorii sociale, printre care:

Persoane cu handicap grav sau accentuat neinstituționalizate

Pensionari și invalizi cu venituri reduse

Veterani și văduve de război

Persoane deportate sau persecutate politic

Șomeri care iau sau nu iau indemnizație

Beneficiari ai venitului minim de incluziune

Victime ale violenței domestice și ale traficului de persoane.

Ce acte sunt necesare ca să primești 500 de lei în Cluj

Pentru înscrierea în program, locuitorii din Cluj-Napoca trebuie să completeze o cerere și o declarație pe propria răspundere.

În funcție de situație, se pot solicita și alte documente justificative legate de identitate, componența familiei sau nivelul veniturilor.

Pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat și pentru beneficiarii venitului minim de incluziune deja înregistrați la Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală (DASM), este suficientă doar depunerea cererii și a declarației completate și semnate.

Luna trecută, ministrul energiei, Bogdan Ivan, a anunțat menținerea ajutorului de 50 de lei lunar la energie pentru românii vulnerabili, dar și acordarea de vouchere pentru facturile la gaze.

Data până la care se pot depune cererile pentru ajutorul de 500 de lei

Termenul-limită pentru depunerea documentelor este stabilit pentru 27 noiembrie 2026, ultima zi lucrătoare din luna noiembrie.

După această dată, cererile vor fi verificate în sistemul informatic PatrimVen al ANAF și în bazele de date ale Primăriei Cluj-Napoca. Ulterior, autoritățile vor finaliza lista beneficiarilor eligibili.

Autoritățile locale din Cluj-Napoca atrag atenția că acordarea voucherelor sociale este condiționată de achitarea obligațiilor către bugetul local.

În plus, pentru cei care nu au beneficiat de acest sprijin în anul 2025, distribuirea cardurilor se va face pe bază de programare, care va fi comunicată fiecărui solicitant eligibil.

Formularele necesare pot fi descărcate de pe site-ul oficial al Direcției de Asistență Socială și Medicală sau ridicate de la primăriile de cartier. De asemenea, cererile pot fi transmise online, pe platforma e-Primăria Cluj-Napoca.

