Bogdan Ivan a anunțat un voucher de 100 de lei pentru plata gazelor, în cazul românilor vulnerabili, bani care vor fi acordați pentru o perioadă de șase luni.

Voucherul va fi distribuit, la cerere, consumatorilor cu facturi crescute la gaze naturale pe timpul iernii, și va fi valabil jumătate de an, din octombrie până în martie.

În ce privește ajutorul în bani pentru energia electrică, acesta va rămâne în plată pe tot parcursul anului 2026, iar suma va fi dedusă direct din factură de către furnizori, a explicat Ivan.

„Vrem să facem același mecanism și la gaze pentru consumatorii vulnerabili, tot 50 de lei pe lună, dar o să îi ducem timp de șase luni în sezonul rece, pentru că atunci vin facturi mari la gaze, între octombrie și martie, și atunci o să fie 100 de lei lunar pentru ei. Am pregătit deja mecanismul și o să trimit Guvernului în foarte scurt timp”, a declarat Bogdan Ivan.

Plafonarea prețului la gazele naturale va fi eliminată de la 31 martie 2026, însă procesul se va desfășura treptat, nu ca la energie electrică, pentru a preveni o creștere bruscă a facturilor, a anunțat ministrul energiei, Bogdan Ivan.

Ministrul a exclus posibilitatea unei creșteri semnificative a prețurilor la gaze naturale, după eliminarea plafonării, subliniind măsurile anticipate luate pentru a preveni acest scenariu.

„Deja sunt în piață oferte cu un ban mai mari decât prețul plafonat, oferte la același preț ca prețul plafonat sau chiar mai jos, pentru că am reglat prețurile din timp. M-am pregătit și cu varianta B, cea care din condiții internaționale, bombardează rușii prin Ucraina, avem probleme de aprovizionare, probleme de interconectare, să calculez cum timp de un an voi elimina treptat această plafonare pentru ca omul de rând să nu mai simtă creșterea dramatică sau dublarea facturilor. La gaze nu o să fie același scenariu negru cum a fost la energie, pentru că m-am ocupat”, a explicat oficialul.

Pe 1 iulie 2025, mecanismul de plafonare a prețurilor la energie a fost eliminat, iar românii vulnerabili au primit un ajutor pentru a putea plăti facturile.

După eliminarea plafonării tarifelor la energie electrică, prețurile au înregistrat o creștere semnificativă pentru consumatorii casnici.

Creșteri medii ale prețului cuprinse între 34% și 50%, variind în funcție de furnizor și zona de distribuție.



