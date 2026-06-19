Cum se reportează taxele deja plătite

Măsura este aplicată cu ocazia „Zilei Podului”, eveniment anual care permite trecerea liberă pe benzile dedicate.

„De «Ziua Podului» (20 iunie 2026 – n.r.), autoturismele, inclusiv vehiculele rutiere cu cel mult 8+1 locuri pe scaune (inclusiv șofer), care trec podul peste Dunăre în sensul Giurgiu – Ruse, vor fi scutite de achitarea tarifului de trecere”, informează, vineri, CNAIR.

Libera trecere va fi asigurată pe benzile 1-4, dedicate autoturismelor, iar tarifele de trecere achitate anterior prin aplicația e-TGP nu vor fi asociate trecerii efectuate în data de 20.06.2026.

„Trecerile achitate pentru această dată își păstrează valabilitatea și pot fi utilizate pentru o traversare ulterioară, în termen de 12 luni de la data achiziției”, mai susțin reprezentanții Companiei de Drumuri.

Ziua în care autoturismele pot trece podul peste Dunăre fără achitarea tarifului

„Ziua Podului” este o sărbătoare anuală instituită oficial printr-un ordin al Ministerului Transporturilor din anul 2018, ce oferă șoferilor de autoturisme posibilitatea de a traversa gratuit Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse, exclusiv pe sensul de ieșire din România către Bulgaria.

Acest eveniment special are loc în fiecare an pe data de 20 iunie și se aplică tuturor vehiculelor rutiere destinate transportului de persoane care au cel mult opt plus unu locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto.