Orele de vârf și timpul mediu de așteptare: Când să eviți trecerea

Datele statistice din anii precedenți și monitorizările în timp real arată că timpii de așteptare la punctul de trecere a frontierei (PTF) Giurgiu-Ruse variază dramatic în funcție de ziua săptămânii și de intervalul orar.

Cele mai mari cozi se formează, în mod previzibil, la sfârșitul săptămânii, când valurile de turiști se succed rapid.

Graficul timpilor de așteptare în perioadele de vârf

Vineri, în intervalul 05:00-11:00, timpul de așteptare este de 45-90 de minute;

Sâmbătă, în intervalul orar 04:00-12:00, timpul de așteptare este de circa 120-180 de minute;

Duminică, în intervalul orar 06:00, 10:00, timpul de așteptare este de 30-60 de minute;

De luni până joi, la orice oră a zilei, timpul de așteptare este de circa 15-45 de minute.

Dacă planificați plecarea sâmbăta, încercați să ajungeți la punctul de taxare din Giurgiu fie extrem de devreme (înainte de ora 03:30 dimineața), fie după-amiaza, după ora 14:00, când fluxul principal de turiști s-a dispersat deja în teritoriu bulgăresc.

De ce se formează cozi pe podul Giurgiu-Ruse

Blocajele de pe podul Giurgiu-Ruse nu sunt determinate doar de numărul mare de turiști, ci și de o serie de factori administrativi și tehnici:

Plata taxei de pod: Procesul de încasare a taxei pe sensul de ieșire din țară (România) sau la întoarcere (Bulgaria) încetinește considerabil fluxul, mai ales când șoferii nu au bani potriviți sau plătesc exclusiv cu cardul la ghișee cu conexiune lentă.

Este important de notat că timpii de așteptare din cauza plății taxei de pod se vor diminua, deoarece începând de luni, 15 iunie 2026, CNAIR a introdus și pe partea românească posibilitatea de plată online a trecerii.

O trecere pe podul Giurgiu-Ruse cu un autovehicul de maxim 8+1 locuri costă 15 lei, și se poate plătii pe site-ul https://e-tarifgiurgiu.ro/ sau din aplicația eTarifGiurgiuPod, disponibilă pe Android și iOS.

Controlul de frontieră: Deși se fac eforturi pentru suplimentarea arterelor de control pe ambele sensuri, verificarea documentelor de călătorie (pașapoarte/buletine, procuri pentru minori) necesită un timp minim obligatoriu per vehicul.

Deși se fac eforturi pentru suplimentarea arterelor de control pe ambele sensuri, verificarea documentelor de călătorie (pașapoarte/buletine, procuri pentru minori) necesită un timp minim obligatoriu per vehicul. Lucrările de întreținere: Până în acest moment, circulația pe Podul Giurgiu-Ruse se realizează pe o singură bandă, în regim de pendulă, fie cu semafor sau paletă. Timpii de așteptare în acest caz sunt de cel mult 30 de minute.

Rute alternative către Bulgaria și Grecia

Dacă aplicațiile de navigație (Waze sau Google Maps) indică o linie roșie de câțiva kilometri la Giurgiu, aveți la dispoziție mai multe puncte de frontieră alternative pentru a trece în Bulgaria. Alegerea depinde, însă, de destinația finală din concediu.

Pentru turiștii care merg în estul Bulgariei (Varna, Burgas) sau Thassos:

PTF Călărași – Silistra (Trecere cu bacul): O variantă excelentă dacă veniți din zona Moldovei sau a Dobrogei. Traversarea cu feribotul durează aproximativ 20-30 de minute, iar cozile la frontieră sunt de regulă mult mai mici.

O variantă excelentă dacă veniți din zona Moldovei sau a Dobrogei. Traversarea cu feribotul durează aproximativ 20-30 de minute, iar cozile la frontieră sunt de regulă mult mai mici. PTF Negru Vodă sau PTF Vama Veche: Ideale pentru cei care pornesc din Constanța sau București și sunt dispuși să folosească autostrada A2, scurtând din timpul petrecut la cozi prin parcurgerea unei distanțe rutiere puțin mai mari.

Pentru turiștii care merg în centrul și sudul Greciei (Atena, Riviera Olimpului, Lefkada):

PTF Calafat – Vidin (Pod): Deși adaugă kilometri buni pentru bucureșteni, este ruta ideală pentru șoferii care pleacă din zona de vest și sud-vest a țării (Craiova, Timișoara, Drobeta-Turnu Severin). Podul de la Calafat este mai modern, iar fluxul este adesea mai aerisit.

Deși adaugă kilometri buni pentru bucureșteni, este ruta ideală pentru șoferii care pleacă din zona de vest și sud-vest a țării (Craiova, Timișoara, Drobeta-Turnu Severin). Podul de la Calafat este mai modern, iar fluxul este adesea mai aerisit. Trecerea cu feribotul la Bechet, Turnu Măgurele sau Zimnicea: Aceste puncte de frontieră cu bacul sunt excelente ca „supape de siguranță”. Totuși, înainte de a porni spre ele, verificați programul de funcționare al curselor de feribot, deoarece acestea nu navighează non-stop (de regulă au intervale fixe din două în două ore) și pot fi suspendate în caz de debite extreme ale Dunării sau ceață densă.

Pentru a nu risca să fii blocat în trafic, Poliția de Frontieră din România pune la dispoziția cetățenilor o platformă online actualizată în timp real: Aplicația Trafic Online (disponibilă pe site-ul oficial politiadefrontiera.ro).

Aceasta folosește un cod de culori simplu (verde – trafic fluent, galben – timp mediu, roșu – timp ridicat de așteptare) și oferă estimări corecte bazate pe media mașinilor procesate în ultimele zeci de minute.

O simplă verificare cu 30 de kilometri înainte de Giurgiu îți poate salva întreaga zi și îți poate reconfigura traseul pe o rută mult mai liberă.

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