Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 12 octombrie 2026.

Nodul Rutier Pantelimon va asigura conexiunea dintre Autostrada A0 și DN3 și va permite accesul la autostradă pentru localitățile din zonă.

„Construcția acestui nod rutier va contribui la dezvoltarea conexiunilor rutiere ale județului Ilfov și, implicit, la creșterea relevanței economice a acestui județ”, a transmis Cristian Pistol.

Finanțarea proiectului va fi asigurată din fonduri europene nerambursabile, iar anunțul de participare va fi disponibil în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) după publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

De ce este necesar nodul rutier

Necesitatea investiției este legată de faptul că tronsonul A0 Nord din zona Pantelimon nu are în prezent o conexiune directă cu DN3. Potrivit documentației aprobate de Guvern, lipsa acestei legături contribuie la creșterea traficului pe DN3, DJ301 și pe drumurile locale, ceea ce duce la timpi și distanțe mai mari de deplasare, costuri suplimentare pentru șoferi și un nivel mai ridicat al poluării.

Prin realizarea nodului, traficul de pe autostradă va putea fi distribuit mai eficient către rețeaua de drumuri naționale și regionale. Autoritățile estimează că investiția va contribui la reducerea timpilor de deplasare, fluidizarea traficului și creșterea siguranței rutiere.

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