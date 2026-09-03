Litigiul a fost înregistrat oficial miercuri la un tribunal din Amsterdam, orașul în care se află sediul central al Uber pentru Europa, conform AFP. Acțiunea este coordonată de organizația Worker Info Exchange International (WIE), care reprezintă interesele șoferilor din Marea Britanie, Franța, Germania, Belgia, Polonia și România.

Reprezentanții WIE susțin că modificările aduse sistemului de tarifare dinamică începând cu anul 2020 au fost introduse fără o transparență reală și au avut ca efect direct scăderea veniturilor realizate de șoferi. În timp ce prețul cursei variază în funcție de cerere și ofertă, algoritmii utilizați de platformă au transferat riscurile financiare către șoferi și au permis companiei să își mărească comisioanele ascunse, ajungând în unele cazuri să rețină aproape jumătate din valoarea totală plătită de pasager.

Impactul financiar asupra celor care lucrează pe platformă este considerabil, după cum arată o analiză realizată de firma de consultanță Oxera pentru WIE International. Datele studiului indică faptul că două treimi dintre șoferii Uber din Marea Britanie au pierdut în medie peste 5.300 de lire sterline anual din cauza ajustărilor algoritmice. În Olanda, aproape jumătate dintre conducătorii auto au înregistrat scăderi ale veniturilor de aproximativ 7.500 de euro pe an.

Pe lângă pierderile financiare cauzate de calculul tarifelor, acțiunea depusă la instanța olandeză vizează și nereguli grave legate de confidențialitatea datelor. Organizația susține că Uber a folosit în mod ilegal datele cu caracter personal ale șoferilor pentru antrenarea modelelor de învățare automată (machine learning) și a efectuat transferuri neautorizate de date către Statele Unite în perioada august 2021 – noiembrie 2023.

Noul proces colectiv vine într-un moment vulnerabil pentru companie în Europa. Recent, autoritatea pentru protecția datelor din Olanda i-a aplicat Uber o amendă record de 825 de milioane de euro pentru modul în care a gestionat conturile și datele conducătorilor auto, decizie împotriva căreia reprezentanții companiei au anunțat deja că vor formula apel.

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