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Experiența dr. Raluca Zoițanu, medic de familie: Drumul cu obstacole pentru un cont și un portal aproape gol

Medicul de familie Raluca Zoițanu a testat personal funcționalitatea noii platforme de sănătate la adresa portal.esanatateamea.ro, conectându-se din postura de pacient. Experiența sa arată cât de complicat este procesul de logare și cât de puține informații utile conține sistemul în acest moment.

Odiseea autentificării unui pacient: aplicații, poze și coduri la 30 de secunde

Pentru a intra pe portal pe cont propriu, conectarea nu se face simplu, printr-un singur click, ci necesită parcurgerea mai multor pași tehnici anevoioși:

Aplicația ROeID: Accesul necesită un cont aprobat în aplicația de identitate digitală a statului (ROeID), unde utilizatorul trebuie să aibă un smartphone și un e-mail valid. Validarea contului ROeID implică fotografierea buletinului și verificări biometrice (selfie/video), iar aprobarea poate dura de la câteva zile până la o săptămână, depășind cu mult termenul oficial de 72 de ore, după cum a afirmat medicul de familie Raluca Zoițanu.

Autentificarea cu doi factori (2FA): După confirmarea pe e-mail, la fiecare conectare pe portalul eSănătatea Mea, utilizatorul este obligat să folosească o aplicație separată de autentificare (de tip Authenticator). Aceasta generează un cod temporar de securitate valabil doar 30 de secunde, care trebuie introdus extrem de rapid pe site.

„Eu chiar nu am probleme cu IT-ul, și totuși chiar și eu am avut dificultăți. Îți vine un email, dar nu scrie nicăieri că ți l-au trimis, stai și aștepți. Apoi îți cere o aplicație de tip Authenticator pe telefon. Nu e așa simplu, dăm un click, scanăm amprenta și gata, ne-am logat. La fiecare intrare trebuie să bagi repede codul acela de 30 de secunde.”, a mărturisit dr. Raluca Zoițanu

Ce a găsit dr. Raluca Zoițanu în cont: 11 furnizori înregistrați, ZERO activi și coduri indescifrabile

Odată autentificată pe portal, dr. Raluca Zoițanu a descoperit că principalele promisiuni ale sistemului sunt nefuncționale:

Programările online nu merg: ,,Deși era funcția principală a sistemului („it had one job”), în baza de date apar doar 11 furnizori (5 în Mureș și 6 în Bihor, cum ar fi Spitalul Județean Bihor pe 3 specialități și câteva cabinete). Însă numărul furnizorilor activi este ZERO, neexistând niciun buton funcțional de programare”, a spus medicul, care a observat că numele colegilor medici din sistem furnizori de servicii medicale poartă, de fapt, denumiri de teste tehnice (ex: „Test X” sau „IT Y”).

Istoricul medical este gol: În cont figurează doar rețetele eliberate în ultimii 5 ani. Nu apare nicio informație despre consultațiile, internările sau investigațiile efectuate în alte spitale sau cabinete, în condițiile în care Raluca Zoițanu știe că a avut astfel de servicii în calitate de pacientă.

Capitole nefuncționale: Secțiunile „Comunicare și monitorizare” și „Starea mea” (unde pacientul ar fi trebuit să-și introducă tensiunea sau glicemia) sunt inactive. Secțiunea „Istoric decontări” este complet goală.

Limbaj tehnic inutil pentru populație: În secțiunea „Pachetul meu / Serviciile mele”, portalul afișează codurile interne de decontare folosite de casele de asigurări (de pildă: „serviciu S05.13 – consultație sub-acută”), care sunt imposibil de înțeles de către un pacient obișnuit.

Fără suport real: Secțiunea „Nu ești singur” oferă doar pagini cu texte statice preluate de pe site-ul Casei de Asigurări, fără a exista vreun operator sau chat în timp real.

În concluzie, dr. Raluca Zoițanu crede că „i-au dat drumul că trebuia să-i dea drumul la 1 septembrie, dar nu că ar fi fost gata de lansare. E încă o variantă demo. Nu poți să faci un program de o asemenea anvergură fără să-l testezi cu utilizatorii reali! M-am uitat azi-noapte după miezul nopții și din nou azi la prânz, tot așa era. În plus, nouă, ca furnizori, nu ne-a trimis nimeni niciun tutorial, nicio informare.”

Dr. Gindrovel Dumitra : „Nu funcționează nimic, iar cadrul legal nici măcar nu există”

Alt medic, altă experiență. Dr. Gindrovel Dumitra, medic de familie, a încercat să se înregistreze ca pacient în platforma CNAS, dar spune că încercările sale de autentificare se lovesc de erori de sistem, iar cadrul legislativ necesar unei astfel de tranziții digitale lipsește cu desăvârșire.

„Am încercat să-mi activez contul ROeID și îmi dă eroare pe CNP, nu mă lasă să merg mai departe cu verificarea foto. Din păcate, fără să funcționeze, nu poți să faci nimic. Dacă găsiți pe cineva care astăzi a putut să-și facă o programare online prin instrumentele respective, m-aș bucura foarte mult să aflu”, a mărturisit medicul.

Acesta a precizat că, din păcate, ultimul comunicat al CNAS referitor la portalul eSănătateaMea a căzut ca nuca în perete și a creat o stare de confuzie generală chiar și în rândul medicilor de familie.

,,Nu există un ordin de ministru, nu există un ordin al președintelui CNAS și nici contractul-cadru nu a fost modificat. În acest moment, citirea cardurilor și validarea se fac pe legislația veche, iar tipizatele nu au fost înlocuite oficial prin acte normative astfel încât să poată fi transmise electronic în sistem. Ne dorim o informatizare corectă, dar mai e mult până acolo”, a atras atenția conf. dr. Gindrovel Dumitra.

Dr. Daciana Toma, vicepreședinte SNMF: „Suntem într-o fază de pilotare. Pacienții să nu intre în panică!”

Vicepreședintele Societății Naționale de Medicină de Familie (SNMF), dr. Daciana Toma, explică faptul că lansarea oficială a fost grăbită probabil de termenele din PNRR și îi asigură pe pacienți că accesul la servicii medicale rămâne neschimbat. „Suntem într-o fază de pilotare, deși e mult spus. Platforma nu este funcțională la nivel național și exclus să fie de azi. Cred că autoritățile au avut termenul de 31 august ca jalon în PNRR și au trebuit să bifeze că au demarat lucrurile”.

Medicul de familie a subliniat că în acest moment nu există o instruire a furnizorilor din sistemul de sănătate referitor la modul de funcționare și înrolare.

,,Nu s-au făcut sincronizările cu softurile noastre de cabinet. Am văzut știri din care reieșea că nici nu mai ai ce căuta la cabinet, dacă nu ai programare prin platformă, exclus așa ceva! Să nu creăm isterie și panică. Oamenii să folosească pentru programare căile consacrate: să sune la cabinet, să meargă direct la medic și să-și rezolve problemele de sănătate”, a îndemnat dr. Daciana Toma.

Medicii de familie nu au proceduri pentru crearea conturilor pacienților

Una dintre opțiunile promovate teoretic de sistem este ca pacienții care nu au cunoștințe digitale sau telefoane inteligente să poată solicita sprijinul medicului de familie pentru a le crea contul pe portal.

Totuși, în practică, această măsură este imposibil de aplicat în prezent:

Absența instructajului: Casele de Asigurări de Sănătate nu au trimis niciun ghid sau procedura tehnică prin care medicii să poată efectua această operațiune în sistem.

Condiția aplicației ROeID: Pentru crearea contului este nevoie de o adresă de e-mail validă și de un telefon inteligent pentru validarea biometrică, elemente pe care mulți pacienți vârstnici nu le dețin.

Timpul de așteptare: Validarea unui cont nu se face pe loc, ci durează între 48 și 72 de ore, făcând imposibilă eliberarea instantanee a unui bilet de trimitere sau realizarea unei programări în timpul consultației.

Medicii de familie preconizează că populația va continua să folosească sistemul clasic de programări prin telefon sau prezentare directă la recepție, în timp ce plata și validarea serviciilor medicale se desfășoară conform regulilor deja cunoscute.

Cum arată procesul de logare pas cu pas

Pentru a accesa platforma, un pacient trebuie să parcurgă un proces birocratic și tehnic anevoios:

Crearea contului ROeID: Necesită descărcarea aplicației dedicate pe un smartphone. Pacientul trebuie să aibă o adresă de e-mail validă, să facă poze buletinului și să își facă un selfie. Validarea identității nu se face pe loc, ci poate dura între 48 și 72 de ore (sau chiar până la o săptămână).

Confirmarea prin e-mail: Dupã aprobare, utilizatorul primește un e-mail de confirmare conținând un link de validare.

Autentificarea cu doi factori (2FA): Pentru accesul efectiv în portal este necesară instalarea unei aplicații suplimentare de tip Authenticator. La fiecare conectare, utilizatorul trebuie să introducă un cod temporar valabil doar 30 de secunde.

Bariera tehnică: Procedeul exclude automat o mare parte din populație. „Membrii comunității în vârstă sau cei fără telefoane inteligente și fără adresă de e-mail nu vor putea folosi platforma”, avertizează medicii.



Înlocuirea cardului cu buletinul electronic nu este posibilă fără înlocuirea unui cititor de carduri

Noul buletin cu cip devine card de sănătate de la 1 septembrie, spunea președintele CNAS, la lansarea portalului. Astfel, începând cu 1 septembrie, noua Carte Electronică de Identitate (buletinul cu cip) urma să preia oficial funcția de Card Național de Sănătate. Totuși, dr. Horațiu Moldovan, președintele CNAS, a precizat că vechiul card electronic de sănătate și noul buletin cu cip vor funcționa în paralel. Noul buletin aduce viteze superioare de citire în cabinetele medicale și un nivel de securitate cibernetică sporit, asta în cazul în care există cititoare de carduri pentru el. Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România (COPAC), a avertizat că ,,la început vor fi pași mai greoi și platforma nu va fi accesibilă pentru toată lumea. De aceea, pentru persoanele din zona rurală sau fără competențe digitale trebuie să rămână în vigoare și modalitățile clasice: programarea telefonică sau prin medicul de familie.” Cu o lună înainte de lansare, medicii contactați de Libertatea mărturiseau că sunt speriați de noua platformă E-Sănătatea Mea, iar pacienții, deși se bucurau că se vor putea programa singuri la doctor, erau sceptici.

Maria Hulea afirma: ,,Dacă prin această platformă te poți programa mai facil și poți să vezi când e medicul disponibil, fără să dai o sută de mii de telefoane, ar fi un lucru bun. Dar am un sentiment de neîncredere. Când mergem la medicul de familie, aproape de fiecare dată așteptăm pentru că nu merge aplicația și nu ne poate elibera rețeta. Am îndoieli că treaba asta se va întâmpla curând și că va fi accesibilă în timp rezonabil”.













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