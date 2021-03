March 13, 2021, PARIS, France, FRANCE: Paris, France le 13 mars 2021 - Premier jour de vaccination contre la Covid 19 dans la Pharmacie du parc du groupe Giropharm avec le vaccin ASTRAZENECA - First day of vaccination against Covid 19 in the Giropharm Group Park Pharmacy with the ASTRAZENECA vaccine,Image: 597260154, License: Rights-managed, Restrictions: * Belgium, Denmark, France and Germany Out *, Model Release: no