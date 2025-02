La un an de la moartea lui Navalnîi, într-o colonie penală din vestul Siberiei, numeroși ruși au ieșit în stradă pentru a-l omagia, în pofida frigului, dar mai ales a riscului de a fi arestați de un regim tot mai brutal de la lansarea invaziei sale din Ucraina.

La Moscova, o coadă de câteva sute de metri s-a format la mormântul opozantului, la cimitirul Borisov, unde părinți și copii depun flori în amintirea celui care a fost principalul adversar politic al lui Vladimir Putin după asasinarea altui opozant, Boris Nemțov, pe 27 februarie 2015, la doi pași de Kremlin.

Părinții lui Navalnîi au venit la rândul lor la cimitir, precum și ambasadori occidentali, printre care cel al SUA, Lynne Tracy, cel al Marii Britanii, Nigel Casey, și cel al Uniunii Europene, Roland Galharague.

Today, one year after the death of Alexei #Navalny, I laid flowers at his grave in Moscow. We honour his commitment to democracy and fight against injustice in Russia. Australia holds the Russian Government solely responsible for his death in prison. pic.twitter.com/UxIk7JMFxi